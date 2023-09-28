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Белгородские многодетные семьи участника СВО получат бесплатно земельные участки

Белгородские многодетные семьи участника СВО получат бесплатно земельные участки

28 сентября 2023, 13:44
Фото: 1MI
Также участки будут положены многодетным семьям военнослужащих органов ФСБ, отражающим вооружённые вторжения и провокации на госгранице и приграничных территориях. Региональный закон приняли депутаты.

В ходе заседания облдумы депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается предоставления земельных участков многодетным семьям. Как отметил председатель заксобрания Юрий Клепиков, законопроект призван предоставить дополнительные меры поддержки военнослужащим, чьи семьи относятся к категории многодетных. Речь идёт о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка.

Согласно изменениям, на земельные участки могут рассчитывать многодетные семьи (трое и более детей) военнослужащих Вооружённых сил РФ, принимающих участие в СВО, военнослужащих органов ФСБ, отражающие вооружённые вторжения и провокации на госгранице и приграничных территориях, а также ветераны боевых действий из указанных категорий.

Причём для данных категорий смягчили условия предоставления земельных участков, отменив трёхлетний ценз проживания на территории области и необходимость состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Вместе с тем военнослужащие, члены его семьи должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области и обеспеченность жилыми помещениями должна быть ниже учётной нормы, установленной в соответствии с жилищным законодательством.

При этом условия неполучения ранее в собственность участка бесплатно или на условиях частичной оплаты в организациях, учредителем которых является Белгородская область или муниципальное образование, сохранили.

Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

Многодетным семьям белгородских военных могут предоставить земельные участки
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#Белгородская область#Законопроект#Многодетные семьи#Военнослужащие#Белгород#Кристина Семенчук#Земельные участки#Меры поддержки
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