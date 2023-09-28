Белгородские многодетные семьи участника СВО получат бесплатно земельные участки

Согласно изменениям, на земельные участки могут рассчитывать многодетные семьи (трое и более детей) военнослужащих Вооружённых сил РФ, принимающих участие в СВО, военнослужащих органов ФСБ, отражающие вооружённые вторжения и провокации на госгранице и приграничных территориях, а также ветераны боевых действий из указанных категорий.