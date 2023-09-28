Белгородские многодетные семьи участника СВО получат бесплатно земельные участки

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В ходе заседания облдумы депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается предоставления земельных участков многодетным семьям. Как отметил председатель заксобрания Юрий Клепиков, законопроект призван предоставить дополнительные меры поддержки военнослужащим, чьи семьи относятся к категории многодетных. Речь идёт о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка.
Согласно изменениям, на земельные участки могут рассчитывать многодетные семьи (трое и более детей) военнослужащих Вооружённых сил РФ, принимающих участие в СВО, военнослужащих органов ФСБ, отражающие вооружённые вторжения и провокации на госгранице и приграничных территориях, а также ветераны боевых действий из указанных категорий.
Причём для данных категорий смягчили условия предоставления земельных участков, отменив трёхлетний ценз проживания на территории области и необходимость состоять на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Вместе с тем военнослужащие, члены его семьи должны быть зарегистрированы по месту жительства на территории Белгородской области и обеспеченность жилыми помещениями должна быть ниже учётной нормы, установленной в соответствии с жилищным законодательством.
При этом условия неполучения ранее в собственность участка бесплатно или на условиях частичной оплаты в организациях, учредителем которых является Белгородская область или муниципальное образование, сохранили.
Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.