В Белгородской области три одиноких многодетных отца получат знак «Отцовская слава»

Также многодетные отцы получат единовременную денежную выплату. Её размер варьируется от степени награды по аналогии с «Материнской славой»: для I степени поощрение составит более 182 тыс. рублей, для II степени — около 136 000 рублей, а для III степени — свыше 90 000 рублей.