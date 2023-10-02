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Updated Сегодня, 12:02

В Белгородской области три одиноких многодетных отца получат знак «Отцовская слава»

В Белгородской области три одиноких многодетных отца получат знак «Отцовская слава»

2 октября 2023, 12:00
Фото: Midjourney
Всего на территории региона порядка 100 многодетных отцов, которые самостоятельно воспитывают детей. Почётный знак Белгородской области «Отцовская слава» получат трое.

Депутаты облдумы согласовали список многодетных одиноких отцов региона для награждения почётным знаком Белгородской области «Отцовская слава». Всего награду получат три человека. Общее количество одиноких многодетных отцов в регионе — в пределах 100 человек.

В облдуме отметили, что почётными знаками отметят жителей Краснояружского, Прохоровского районов и Старооскольского горокруга. Они получат знаки отличия I, II и III степени соответственно.

Также многодетные отцы получат единовременную денежную выплату. Её размер варьируется от степени награды по аналогии с «Материнской славой»: для I степени поощрение составит более 182 тыс. рублей, для II степени — около 136 000 рублей, а для III степени — свыше 90 000 рублей.

Напомним, награду «Отцовская слава» утвердили в 2022 году.

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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Единовременная денежная выплата#Почётный знак#Многодетные отцы
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