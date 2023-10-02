В Белгородской области три одиноких многодетных отца получат знак «Отцовская слава»

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Депутаты облдумы согласовали список многодетных одиноких отцов региона для награждения почётным знаком Белгородской области «Отцовская слава». Всего награду получат три человека. Общее количество одиноких многодетных отцов в регионе — в пределах 100 человек.
В облдуме отметили, что почётными знаками отметят жителей Краснояружского, Прохоровского районов и Старооскольского горокруга. Они получат знаки отличия I, II и III степени соответственно.
Также многодетные отцы получат единовременную денежную выплату. Её размер варьируется от степени награды по аналогии с «Материнской славой»: для I степени поощрение составит более 182 тыс. рублей, для II степени — около 136 000 рублей, а для III степени — свыше 90 000 рублей.
Напомним, награду «Отцовская слава» утвердили в 2022 году.