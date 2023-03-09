С января в Белгородской области родилось три ребёнка, которые стали 11-ми в семье

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей положена при рождении пятого и последующего ребёнка. Её семьям назначали с начала 2022 года. За прошлый год её получили 192 семьи.
Выплата начисляется на счёт без дополнительных справок и заявлений по факту рождения ребёнка. Также она не привязана к уровню дохода семьи.
Многодетные семьи начали получать такую поддержку в текущем году. За два месяца в регионе родилось 23 пятых, четыре шестых, пять седьмых, один восьмой, один девятый, один десятый, три одиннадцатых ребенка.
Помимо региональных выплат, многодетные семьи могут стать участниками программы по обеспечению жильём. На каждого члена семьи в новом жилье полагается 18 квадратных метров.