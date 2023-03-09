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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

С января в Белгородской области родилось три ребёнка, которые стали 11-ми в семье

9 марта 2023, 08:06
Фото: 1MI

В Белгородской области 192 семьи получили выплаты за пятого и последующих детей

Дополнительную выплату семьи получили в минувшем году. Она является единовременной и начисляется без заявления, сообщили в правительстве Белгородской области. В текущем году многодетные семьи тоже начали получать выплаты.
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Дети

Единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей положена при рождении пятого и последующего ребёнка. Её семьям назначали с начала 2022 года. За прошлый год её получили 192 семьи.

Выплата начисляется на счёт без дополнительных справок и заявлений по факту рождения ребёнка. Также она не привязана к уровню дохода семьи.

Многодетные семьи начали получать такую поддержку в текущем году. За два месяца в регионе родилось 23 пятых, четыре шестых, пять седьмых, один восьмой, один девятый, один десятый, три одиннадцатых ребенка.

Помимо региональных выплат, многодетные семьи могут стать участниками программы по обеспечению жильём. На каждого члена семьи в новом жилье полагается 18 квадратных метров.

Стало известно, как многодетным белгородцам получить новое жильё
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#Ольга Аксёнова#Дети#Многодетные семьи#Выплаты#Общество#Белгородская область
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