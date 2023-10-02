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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Жильё для многодетных семей

После скандалов изменились правила предоставления жилья многодетным белгородцам

2 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Жильё для многодетных семей
Правительство региона утвердило изменения в порядке предоставления жилых помещений многодетным семьям. Теперь семьи обязаны вселиться в переданные им дома в течение трёх месяцев. Им также запретили сдавать это жильё в аренду. Изменения указаны в постановлении.

На фоне скандалов в Белгородской области изменили правила предоставления жилья многодетным семьям. Корректировки отражены в обновлённом постановлении регионального правительства. Документ вступил в силу 2 октября.

В договор безвозмездного пользования включили новые условия. Теперь многодетные семьи должны заселиться в предоставленный дом в течение трёх месяцев. Семьи обязали обращаться в орган регистрационного учёта в установленный законом срок и использовать жильё по целевому назначению. Запрещается сдавать дом третьим лицам.

Теперь соответствующий договор с белгородцами заключается на пять лет. Только по истечении этого срока возможна передача жилья в собственность. Если кто-то из членов семьи снимается с регистрационного учёта, то в договор передачи жилого помещения они не включаются.

Изменения, вероятно, произошли из-за скандала с жильём, которое получила многодетная семья. Как оказалось, в доме жили посторонние люди. Ещё одна семья хотела сдать жильё в аренду без согласия органов опеки.

Другая белгородка обратилась к властям и рассказала о якобы торговле местами в очереди для многодетных. Женщина утверждала, что жильё получила семья, которая в нём не нуждалась. С ситуацией пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.

В конце августа стало известно, что белгородские власти изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям. Среди изменений был срок переезда в течение трёх месяцев.

В предоставленном многодетной семье доме в Белгородской области жили посторонние люди
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#Белгородская область#Постановление#Многодетные семьи#Изменения#Многодетные#Белгород#Наталья Корявых
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