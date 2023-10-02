После скандалов изменились правила предоставления жилья многодетным белгородцам

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
На фоне скандалов в Белгородской области изменили правила предоставления жилья многодетным семьям. Корректировки отражены в обновлённом постановлении регионального правительства. Документ вступил в силу 2 октября.
В договор безвозмездного пользования включили новые условия. Теперь многодетные семьи должны заселиться в предоставленный дом в течение трёх месяцев. Семьи обязали обращаться в орган регистрационного учёта в установленный законом срок и использовать жильё по целевому назначению. Запрещается сдавать дом третьим лицам.
Теперь соответствующий договор с белгородцами заключается на пять лет. Только по истечении этого срока возможна передача жилья в собственность. Если кто-то из членов семьи снимается с регистрационного учёта, то в договор передачи жилого помещения они не включаются.
Изменения, вероятно, произошли из-за скандала с жильём, которое получила многодетная семья. Как оказалось, в доме жили посторонние люди. Ещё одна семья хотела сдать жильё в аренду без согласия органов опеки.
Другая белгородка обратилась к властям и рассказала о якобы торговле местами в очереди для многодетных. Женщина утверждала, что жильё получила семья, которая в нём не нуждалась. С ситуацией пообещал разобраться губернатор Вячеслав Гладков.
В конце августа стало известно, что белгородские власти изменят порядок предоставления жилья многодетным семьям. Среди изменений был срок переезда в течение трёх месяцев.