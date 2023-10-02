Белгородские многодетные семьи получат поддержку, если дети до 23 лет — участники СВО

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По словам Клепикова, законопроект разработали в целях предоставления дополнительной поддержки многодетным семьям, дети из которых принимают участие в специальной военной операции.
Сейчас социальным кодексом Белгородской области для многодетных семей разработаны различные меры поддержки. К ним относятся компенсация на оплату коммунальных услуг, льготное питание для школьников, первоочередной приём детей в детские сады и т. д.
Воспользоваться мерами могут семьи, имеющие трёх и более детей до 18 лет, а в случае, если дети обучаются в образовательных организациях очно, возрастной порог повышен до 23 лет.
Законопроект предлагает сохранить право многодетных семей на получение мер соцподдержки, если дети в возрасте с 18 до 23 лет являются участниками СВО.
Депутаты облдумы законопроект поддержали.
Напомним, в Белгородской области многодетные семьи участника СВО получат бесплатно земельные участки. Депутаты приняли соответствующий закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.