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Белгородские многодетные семьи получат поддержку, если дети до 23 лет — участники СВО

Белгородские многодетные семьи получат поддержку, если дети до 23 лет — участники СВО

2 октября 2023, 11:38
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в статью 63 Социального кодекса региона. Подробнее об этом рассказал председатель заксобрания Юрий Клепиков.

По словам Клепикова, законопроект разработали в целях предоставления дополнительной поддержки многодетным семьям, дети из которых принимают участие в специальной военной операции.

Сейчас социальным кодексом Белгородской области для многодетных семей разработаны различные меры поддержки. К ним относятся компенсация на оплату коммунальных услуг, льготное питание для школьников, первоочередной приём детей в детские сады и т. д.

Воспользоваться мерами могут семьи, имеющие трёх и более детей до 18 лет, а в случае, если дети обучаются в образовательных организациях очно, возрастной порог повышен до 23 лет.

Законопроект предлагает сохранить право многодетных семей на получение мер соцподдержки, если дети в возрасте с 18 до 23 лет являются участниками СВО.

Депутаты облдумы законопроект поддержали.

Напомним, в Белгородской области многодетные семьи участника СВО получат бесплатно земельные участки. Депутаты приняли соответствующий закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

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#Белгородская область#Многодетные семьи#Поддержка#Соцподдержка#Белгород#Кристина Семенчук#Социальный кодекс#Семьи
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