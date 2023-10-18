Возможный скандал: что происходит с домами для белгородских многодетных семей?

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Белгородским властям стало известно об очередной попытке продать дом, который достался многодетной семье из Борисовского района по губернаторской программе. Эту информацию проверят. При наличии нарушений, примут необходимые меры.
Подробности ситуации губернатору Вячеславу Гладкову рассказала жительница региона. По её словам, семья получила дом в мае 2023 года, и теперь пытается его продать.
«Пишу вам из-за чувства большой несправедливости. В Борисовском районе в мае 2023 года выдали новопостроенный дом семье. Спустя недолгое время она этот дом выставила на продажу. Разве для этого строили и выделяли новый дом? Прошу обратить внимание. Может, не такие уж они и нуждающиеся», — рассказала белгородка.
Как рассказал Гладков, это объявление он уже видел. Глава региона дал поручение заместителю Рустэму Зайнуллину проверить эту информацию. Если она подтвердится, то власти предпримут меры, несмотря на то, что дом уже передан в собственность семьи. Таким образом дом удастся вернуть в государственную собственность. Однако губернатор предполагает, что это может быть и ошибка.
Документы не видел. Может быть, это ошибка или какая-то фальсификация. К сожалению, такие моменты тоже могут быть. Но согласен, что здесь, даже если всё сделано по закону, есть чувство обманутости и несправедливости у тех семей, которые сейчас остро нуждаются в жилье и его не получили, а другие просто обналичивают деньги. Согласен с вами, всё плохо.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В августе власти узнали о попытке сдать дом, предоставленный многодетной семье, в аренду. Затем стало известно о второй такой попытке в Борисовском районе. В связи с этим правительство области меры, которые позволят в последующие годы избежать таких ситуаций. Напомним, Гладков сначала не поверил в правдивость этой информации, однако она подтвердилась.
Конкретно по указанному дому, если имеются нарушения, власти готовы дойти до суда. Также Гладков отметил, что постараются сделать судебный процесс публичный.
После нескольких подобных скандалов в Белгородской области изменились правила предоставления жилья многодетным семьям. Теперь они обязаны вселиться в переданные им дома в течение трёх месяцев. Сдавать это жильё в аренду тоже нельзя. Соответствующие изменения вступили в силу со 2 октября.
Также в августе к властям обратилась белгородка и рассказала о торговле местами в очереди для многодетных. Женщина утверждала, что жильё получила семья, которая в нём не нуждалась. Губернатор тогда тоже пообещал разобраться в ситуации.