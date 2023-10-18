Возможный скандал: что происходит с домами для белгородских многодетных семей?

Как рассказал Гладков, это объявление он уже видел. Глава региона дал поручение заместителю Рустэму Зайнуллину проверить эту информацию. Если она подтвердится, то власти предпримут меры, несмотря на то, что дом уже передан в собственность семьи. Таким образом дом удастся вернуть в государственную собственность. Однако губернатор предполагает, что это может быть и ошибка.