Лишили пенсии инвалида? В белгородском отделении Соцфонда отреагировали на жалобу

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное отделение Соцфонда. В ведомстве отметили, что они обязаны контролировать целевое использование денежных средств, направленных на выплату пенсии. Один из таких — контроль выплаты пенсии по доверенности, срок действия которой более одного года.