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Published Сегодня, 14:50

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Лишили пенсии инвалида? В белгородском отделении Соцфонда отреагировали на жалобу

Лишили пенсии инвалида? В белгородском отделении Соцфонда отреагировали на жалобу

27 декабря 2023, 14:50
Фото: Midjourney
В редакцию Бел.Ру обратился родственник инвалида первой группы, которая проживает в Белгородском районе. Вопрос касался невыплаты пенсии. Ситуацию прокомментировали в региональном отделении Соцфонда.
Сюжет
Пенсия

Как рассказал читатель Бел.Ру, пенсионный фонд Белгородского района якобы лишил пенсии инвалида первой группы 1935 года рождения без всяких на то оснований и без предупреждения.

Пенсию должна получать 12 декабря 2023 года, но до настоящего времени её не выплатили, оставив человека без средств к существованию.
Владимир

Белгородец добавил, что обращался к сотрудникам пенсионного фонда, но не получил ответ.

Обращался с официальной доверенностью. Они мне сказали, что деньги пересылали якобы, но счёт был закрыт, и деньги вернулись. Я им предоставил все справки из банка, что счёт никогда не закрывался и деньги не поступали.
Владимир

Журналисты Бел.Ру обратились за комментарием в региональное отделение Соцфонда. В ведомстве отметили, что они обязаны контролировать целевое использование денежных средств, направленных на выплату пенсии. Один из таких — контроль выплаты пенсии по доверенности, срок действия которой более одного года.

Согласно ст. 21 Федерального закона, выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения страховой пенсии в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
Из ответа отделения Соцфонда Белгородской области

В ведомстве отметили, что согласно информации ПАО «Сбербанк» пенсия жительнице Белгородского района производится по доверенности со сроком действия более года и в течение года лично пенсионер за выплатой пенсии в банк не обращался.

В ходе проверки подтверждения проживания по адресу, указанному в материалах пенсионного дела, и на основании информации отдела адресно-справочной работы УВМ УМВД России по Белгородской области установлено, что Курилова по данному адресу не значится.
Из ответа отделения Соцфонда Белгородской области

В итоге по совокупности полученной информации, начисленные суммы не включили в доставочный документ на декабрь 2023 года, потому что женщина не подтвердила адрес регистрации в положенный срок.

На основании представленных получателем документов, подтверждающих регистрацию и отсутствие утраты права на выплату пенсии, начисленные суммы пенсии за декабрь 2023 года включены в доставочный документ. Перечисление пенсии на банковский счет за декабрь будет произведено 28.12.2023.
Из ответа отделения Соцфонда Белгородской области
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