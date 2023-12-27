Есть изменения, но не для всех: когда белгородцы получат пенсию за январь?

Почтальоны начнут доставку пенсий домой с 3 января. С этого же времени можно будет забрать пенсию в кассе почтового отделения. Доставка выплат через почту продлится до 25 января. Всю необходимую информацию о доставке пенсий перед Новым годом и в праздничные дни января можно уточнить в банках или отделениях «Почты России».