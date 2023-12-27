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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

В белгородском Соцфонде назвали сроки выплаты пенсий за январь

Есть изменения, но не для всех: когда белгородцы получат пенсию за январь?

27 декабря 2023, 12:14
Фото: Midjourney

В белгородском Соцфонде назвали сроки выплаты пенсий за январь

Предновогодняя выплата будет положена тем, у кого срок получения пенсий через банки выпадает на праздничные дни. Подробнее сообщили в региональном Соцфонде.

В преддверии наступающих новогодних праздников большинство пенсионеров Белгородской области получат выплату за январь заранее. Это касается тех, кто получает пенсию через кредитные организации в праздничные дни. Почтовые отделения будут доставлять пенсионерам выплаты в январе по обычному графику.

Досрочную выплату пенсии за январь перечислят на банковские карты пенсионеров 28 и 29 декабря. В эти дни пенсию получат те, у кого она обычно приходит с 1-го по 10-е число. С 11 января доставку пенсий через банки возобновят по стандартному графику.

В Соцфонде отметили, что досрочные выплаты затрагивают все виды пенсии, включая страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости, инвалидности и прочие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Соцфонда, они также будут перечислены на счёт заранее.

Все средства будут поступать автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться. Белгородцы, у которых выплаты осуществляет «Почта России», получат свои деньги за январь в привычные даты следующего года.

Почтальоны начнут доставку пенсий домой с 3 января. С этого же времени можно будет забрать пенсию в кассе почтового отделения. Доставка выплат через почту продлится до 25 января. Всю необходимую информацию о доставке пенсий перед Новым годом и в праздничные дни января можно уточнить в банках или отделениях «Почты России».

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