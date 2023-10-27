Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

На какие льготы пенсионеры могут рассчитывать в 2023 году?

На какие льготы пенсионеры могут рассчитывать в 2023 году?

27 октября 2023, 13:34
Фото: 1MI
Льготы положены тем жителям России, которые получают пенсию по возрасту или по другой причине. Но какие бывают виды льгот и как добиться их получения? Ответы на эти вопросы собрал журналист проекта «Финансы» от «Комсомольской правды».
Сюжет
Льготы

У большинства россиян возникают вопросы о положенных им льготах. Какие они бывают, какие положены конкретно вам и как на их получение подать заявку? Есть множество критериев, на которые обращают внимание при оформлении льгот. Например, на возраст, размер пенсии, доход, зарегистрированное имущество и на другие факторы. Кроме этого, льготы могут быть как единовременными, так и постоянными, назначаться как автоматически, так и по заявлению.

Так как же разобраться в существующих льготах и получить заслуженные выплаты? Давайте разбираться.

Какие бывают льготы?

Коммунальные льготы, помогающие пенсионерам оплачивать ЖКУ. Но положены такие выплаты не всем.

  1. Чаще всего 50% скидку на капремонт могут предоставить жителям старше 70 лет, а 100% положена пенсионерам старше 80 лет. Но получить скидку могут те пенсионеры, которые проживают одни и нигде не работают.
  2. Если на оплату коммунальных услуг уходит больше 22% от общего дохода семьи, то они могут рассчитывать на субсидию. Её размер отличается от региона к региону и рассчитывается исходя из средней стоимости коммуналки, количества проживающих человек и совокупного дохода семьи. Субсидию назначают на шесть месяцев. Если через полгода финансовое положение семьи не улучшится, можно повторно подать заявление на льготу.
  3. Возможны и компенсации за оплату услуг по вывозу мусора. Его размер может варьироваться от 30 до 100%.

Есть и налоговые льготы.

  1. Пенсионер, как и другой налогоплательщик, при покупке или строительстве жилья может воспользоваться налоговым вычетом. То есть, жителю вернут определённую сумму потраченного — вычет равен 13%. Но пенсионеры в таком случае могут оформить возврат сразу за четыре предыдущих года, если они имели какой-то доход и платили налоги.
  2. Встречаются региональные льготы на транспортный налог и различные подобные привилегии.
  3. Также всех жителей, получающих пенсию, освободили от налога на имущество физических лиц.
  4. Пожилым людям предоставляют налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров земли. То есть, пенсионеры могут не платить земельный налог, если их участок площадью шесть соток.

Существуют и транспортные льготы, которые позволяют экономить на общественном транспорте. Предоставляют скидки на полёты и некоторые авиакомпании.

Последними, но не по значимости, являются социальные льготы.

  1. Те пенсионеры, которые продолжают работать, могут брать дополнительный отпуск за свой счёт. Также пенсионеры могут взять два дня оплачиваемого отгула для прохождения диспансеризации или уволиться день в день, а не после отработки в две недели.
  2. В некоторых регионах пенсионерам доступно бесплатное протезирование зубов, а малоимущие имеют право на прибавку к пенсии.
  3. Кроме этого, пожилые люди, на иждивении которых находятся другие члены семьи, имеют право на доплату — 1/3 часть от фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Не забыли и про пенсионеров, проживающих в сельской местности. Для них существует так называемая «сельская надбавка». Она составляет 25% от установленной фиксированной выплаты к пенсии по старости. Но есть несколько моментов: воспользоваться ей может тот житель, который проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, но в данный момент безработный.

Как оформить льготы?

Для начала нужно написать заявление и отнести его в Социальный фонд, Федеральную налоговую службу, местную администрацию или в МФЦ. При этом, важно собрать все необходимые для конкретной льготы документы. В большинстве случаев требуются пенсионное удостоверение, справку 2-НДФЛ, справку о составе семьи и документы на имеющееся имущество.

После этого нужно подождать ответа 10-30 дней. Если принятое решение не понравится, его можно оспорить.

О том, какие выплаты положены, можно узнать на сайте Единой государственной информационной системы соцобеспечения. Их тип и размер определяют федеральные и региональные власти.

Средний размер пенсии у белгородских пенсионеров составил 20 734 рубля
Узнать подробнее
Читайте также:
«Чересчур богатые»: белгородке с пенсией 11 тысяч рублей отказали в соцконтракте«Торжественные проводы»: экс-глава белгородского минфина Боровик ушёл на пенсиюС августа больше 110 тысяч белгородских пенсионеров будут получать повышенную пенсию
#Пенсионеры#Льготы#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40