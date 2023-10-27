На какие льготы пенсионеры могут рассчитывать в 2023 году?

У большинства россиян возникают вопросы о положенных им льготах. Какие они бывают, какие положены конкретно вам и как на их получение подать заявку? Есть множество критериев, на которые обращают внимание при оформлении льгот. Например, на возраст, размер пенсии, доход, зарегистрированное имущество и на другие факторы. Кроме этого, льготы могут быть как единовременными, так и постоянными, назначаться как автоматически, так и по заявлению.