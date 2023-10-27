На какие льготы пенсионеры могут рассчитывать в 2023 году?

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
У большинства россиян возникают вопросы о положенных им льготах. Какие они бывают, какие положены конкретно вам и как на их получение подать заявку? Есть множество критериев, на которые обращают внимание при оформлении льгот. Например, на возраст, размер пенсии, доход, зарегистрированное имущество и на другие факторы. Кроме этого, льготы могут быть как единовременными, так и постоянными, назначаться как автоматически, так и по заявлению.
Так как же разобраться в существующих льготах и получить заслуженные выплаты? Давайте разбираться.
Коммунальные льготы, помогающие пенсионерам оплачивать ЖКУ. Но положены такие выплаты не всем.
Есть и налоговые льготы.
Существуют и транспортные льготы, которые позволяют экономить на общественном транспорте. Предоставляют скидки на полёты и некоторые авиакомпании.
Последними, но не по значимости, являются социальные льготы.
Не забыли и про пенсионеров, проживающих в сельской местности. Для них существует так называемая «сельская надбавка». Она составляет 25% от установленной фиксированной выплаты к пенсии по старости. Но есть несколько моментов: воспользоваться ей может тот житель, который проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет, но в данный момент безработный.
Для начала нужно написать заявление и отнести его в Социальный фонд, Федеральную налоговую службу, местную администрацию или в МФЦ. При этом, важно собрать все необходимые для конкретной льготы документы. В большинстве случаев требуются пенсионное удостоверение, справку 2-НДФЛ, справку о составе семьи и документы на имеющееся имущество.
После этого нужно подождать ответа 10-30 дней. Если принятое решение не понравится, его можно оспорить.
О том, какие выплаты положены, можно узнать на сайте Единой государственной информационной системы соцобеспечения. Их тип и размер определяют федеральные и региональные власти.