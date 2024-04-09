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Аптека

«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейком

9 апреля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Аптека

Минздрав опроверг фейк о дефиците лекарств в Белгородской области

Глава регионального минздрава Андрей Иконников опроверг информацию о проблемах в обеспечении лекарствами медорганизаций.

В Сети распространяется информация о проблемах с обеспечением медорганизаций лекарствами. Это фейк, заявил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Мы несколько лет назад изменили порядок закупок лекарственных средств в регионе — проводим закупочные мероприятия на год вперёд по заявкам всех медицинских организаций, входящих в ведомство министерства здравоохранения.
Андрей Иконников

Также в сообщениях распространяется информация о том, что операции в больницах пациентам якобы проводят под наркозом в дозировке 20% от нормы. Эта информация также является фейком.

Каждый врач, прочитав такое сообщение, поймёт, что оно не соответствует действительности. Поясню: наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснёт (так в нём отпадает всякий смысл и применять его не будут).
Андрей Иконников

Белгородцев призывают доверять только официальным источникам информации.

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#Белгородская область#Медицина#Больница#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Андрей иконников#Фейк
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