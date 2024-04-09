«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейком

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В Сети распространяется информация о проблемах с обеспечением медорганизаций лекарствами. Это фейк, заявил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Мы несколько лет назад изменили порядок закупок лекарственных средств в регионе — проводим закупочные мероприятия на год вперёд по заявкам всех медицинских организаций, входящих в ведомство министерства здравоохранения.
Андрей Иконников
Также в сообщениях распространяется информация о том, что операции в больницах пациентам якобы проводят под наркозом в дозировке 20% от нормы. Эта информация также является фейком.
Каждый врач, прочитав такое сообщение, поймёт, что оно не соответствует действительности. Поясню: наркоз — общее обезболивание, и если вводить 20%, человек не уснёт (так в нём отпадает всякий смысл и применять его не будут).
Андрей Иконников
Белгородцев призывают доверять только официальным источникам информации.