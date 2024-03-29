Комендантский час введут для белгородцев? В сети распространился новый фейк

В сети начал распространяться фейк о том, что в Белгородской области скоро введут комендантский час. Об этом якобы заявил Вячеслав Гладков. Согласно данным, это очередной «вброс» от ЦиПСО, с помощью которого пытаются навести панику и в без того напряжённую обстановку для белгородцев. К тому же, белгородские власти не давали официальной информации о введении комендантского часа. Вся подтверждённая информация появляется в соцсетях представителей правительства.