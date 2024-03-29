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Фейковые новости

Комендантский час введут для белгородцев? В сети распространился новый фейк

29 марта 2024, 18:13
Фото: 1MI
Фейковые новости

В сети распространяется фейк о вводе комендантского часа в Белгородской области

В Белгородской области не введут комендантский час. По социальным сетям распространилась информация что его введении на территории Белгородской области рассказал Вячеслав Гладков. Это фейк.
Сюжет
Соцсети

В сети начал распространяться фейк о том, что в Белгородской области скоро введут комендантский час. Об этом якобы заявил Вячеслав Гладков. Согласно данным, это очередной «вброс» от ЦиПСО, с помощью которого пытаются навести панику и в без того напряжённую обстановку для белгородцев. К тому же, белгородские власти не давали официальной информации о введении комендантского часа. Вся подтверждённая информация появляется в соцсетях представителей правительства.

Напомним также, что 21 марта, когда прямой прилёт снаряда ВСУ пришёлся на «Белгород-Арену», в сети разошёлся ещё один фейк. Согласно украинским СМИ, якобы на месте происшествия погибли военные и члены терробороны.

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