Комендантский час введут для белгородцев? В сети распространился новый фейк

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В сети начал распространяться фейк о том, что в Белгородской области скоро введут комендантский час. Об этом якобы заявил Вячеслав Гладков. Согласно данным, это очередной «вброс» от ЦиПСО, с помощью которого пытаются навести панику и в без того напряжённую обстановку для белгородцев. К тому же, белгородские власти не давали официальной информации о введении комендантского часа. Вся подтверждённая информация появляется в соцсетях представителей правительства.
Напомним также, что 21 марта, когда прямой прилёт снаряда ВСУ пришёлся на «Белгород-Арену», в сети разошёлся ещё один фейк. Согласно украинским СМИ, якобы на месте происшествия погибли военные и члены терробороны.