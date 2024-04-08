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Published Сегодня, 08:34

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Заправка

Автозаправки закрываются? Белгородцев пугают очередным фейком

8 апреля 2024, 08:34
Фото: Изображение Midjourney
Заправка

В Сети распространился фейк о закрытии автозаправок в Белгородской области

По Telegram-каналам расходится фото с объявлением о закрытии нескольких заправок «Лукойл» из-за нестабильной обстановки в регионе. Одно из объявлений якобы висит на заправке на улице Волчанской. Объявление оказалось фейковым. Слухи развеял Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

В Сети распространился фейк о том, что в Белгородской области из-за нестабильной ситуации закроются несколько заправок «Лукойл». Одно из объявлений якобы висит на заправке, которая находится на улице Волчанской в областном центре. Фото расходится по Telegram-каналам.

Объявление оказалось фейковым. Информацию распространяют для того, чтобы спровоцировать панику и ажиотажный спрос на топливо. Никакого объявления на заправке нет, это проверила редакция канала. Заправка на Волчанской работает, сотрудники информацию о закрытии не подтверждают.

Также подчёркиваются, что на фейковом объявлении странно выбраны адреса. Например, среди приграничных населённых пунктов оказался Губкин, который находится достаточно далеко от границы. В список также попала заправка возле поворота с трассы на Нехотеевку, которая не работает с сентября 2022 года.

Кроме того, уточняется, что фейковое объявление было сделано в фотошопе наспех, о чём свидетельствуют разные шрифты и лишние пробелы.

Фейк о закрытии заправокФейк о закрытии заправок
Фейк о закрытии заправок
Фото: Война с фейками. Белгород
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Заправка#Белгород#Алина Харина#Фейк
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