Автозаправки закрываются? Белгородцев пугают очередным фейком

Также подчёркиваются, что на фейковом объявлении странно выбраны адреса. Например, среди приграничных населённых пунктов оказался Губкин, который находится достаточно далеко от границы. В список также попала заправка возле поворота с трассы на Нехотеевку, которая не работает с сентября 2022 года.