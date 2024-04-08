Автозаправки закрываются? Белгородцев пугают очередным фейком

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Сети распространился фейк о том, что в Белгородской области из-за нестабильной ситуации закроются несколько заправок «Лукойл». Одно из объявлений якобы висит на заправке, которая находится на улице Волчанской в областном центре. Фото расходится по Telegram-каналам.
Объявление оказалось фейковым. Информацию распространяют для того, чтобы спровоцировать панику и ажиотажный спрос на топливо. Никакого объявления на заправке нет, это проверила редакция канала. Заправка на Волчанской работает, сотрудники информацию о закрытии не подтверждают.
Также подчёркиваются, что на фейковом объявлении странно выбраны адреса. Например, среди приграничных населённых пунктов оказался Губкин, который находится достаточно далеко от границы. В список также попала заправка возле поворота с трассы на Нехотеевку, которая не работает с сентября 2022 года.
Кроме того, уточняется, что фейковое объявление было сделано в фотошопе наспех, о чём свидетельствуют разные шрифты и лишние пробелы.