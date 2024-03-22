«Около гимназии снаряд упал»: белгородцев запугивают новым фейком

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Белгородцев попытались запугать очередным фейком. В Сети появилась информация о неразорвавшемся снаряде, который упал на улице Хихлушки, 7 в Белгороде. Однако это не соответствует действительности.
Сообщения о снаряде, которые отправляли в предложку в различные Telegram-каналы, — фейк. Злоумышленники использовали фото, сделанное в под Киевом. Это подтверждает надпись на пожарной машине — указывающая на принадлежность к посёлку в Киевской области. Это очередная провокация, призванная посеять панику среди белгородцев.
Жителям региона вновь напомнили, что доверять необходимо только официальным источникам.
Ранее сообщалось, что в Сети распространяют фейк о туче с аммиаком, поднявшейся над Белгородом после взрыва. На самом деле это были фото из ЛНР, сделанные ещё в 2022 году.