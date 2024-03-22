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В Сети распространяют фейк о неразорвавшемся снаряде в Белгороде

«Около гимназии снаряд упал»: белгородцев запугивают новым фейком

22 марта 2024, 08:49
Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»

В Сети распространяют фейк о неразорвавшемся снаряде в Белгороде

В Сети распространяют фейк о неразорвавшемся снаряде, который якобы находился на улице Хихлушки в Белгороде. Однако фото было сделано в под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».

Белгородцев попытались запугать очередным фейком. В Сети появилась информация о неразорвавшемся снаряде, который упал на улице Хихлушки, 7 в Белгороде. Однако это не соответствует действительности.

Сообщения о снаряде, которые отправляли в предложку в различные Telegram-каналы, — фейк. Злоумышленники использовали фото, сделанное в под Киевом. Это подтверждает надпись на пожарной машине — указывающая на принадлежность к посёлку в Киевской области. Это очередная провокация, призванная посеять панику среди белгородцев.

Жителям региона вновь напомнили, что доверять необходимо только официальным источникам.

Ранее сообщалось, что в Сети распространяют фейк о туче с аммиаком, поднявшейся над Белгородом после взрыва. На самом деле это были фото из ЛНР, сделанные ещё в 2022 году.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
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