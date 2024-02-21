Прокуратура узнала о загадочной истории с лекарствами в аптеке Белгорода

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В феврале в Белгороде специалисты проверили систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Информацию об объёмах лекарств изучали сотрудники городской прокуратуры и специалисты Росздравнадзора.
По данным системы, в аптечном пункте ООО «Мать и мачеха» имелись остатки 764 лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Фактически этих препаратов в аптеке не было. Данный факт повлёк за собой формирование недостоверных сведений об объёмах лекарств, находящихся в обороте, а также исказил оценку потребности населения в них.
В отношении заведующего аптечным пунктом было заведено административное дело. Руководителю коммерческой организации внесено представление. Рассмотрение документов находится на контроле прокуратуры.
Напомним, что в прошлом году гендиректор одной из белгородских организаций должен был заплатить штраф за продажу просроченных лекарств.