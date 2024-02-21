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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Лекарства

Прокуратура узнала о загадочной истории с лекарствами в аптеке Белгорода

21 февраля 2024, 10:13
Фото: 1MI
Лекарства

Аптека в Белгороде нарушила правила обращения лекарственных средств

Нарушение обнаружили при проверке системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Речь идёт об аптечном пункте ООО «Мать и мачеха», сообщает прокуратура Белгородской области.

В феврале в Белгороде специалисты проверили систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Информацию об объёмах лекарств изучали сотрудники городской прокуратуры и специалисты Росздравнадзора.

По данным системы, в аптечном пункте ООО «Мать и мачеха» имелись остатки 764 лекарственных препаратов с истекшим сроком годности. Фактически этих препаратов в аптеке не было. Данный факт повлёк за собой формирование недостоверных сведений об объёмах лекарств, находящихся в обороте, а также исказил оценку потребности населения в них.

В отношении заведующего аптечным пунктом было заведено административное дело. Руководителю коммерческой организации внесено представление. Рассмотрение документов находится на контроле прокуратуры.

Напомним, что в прошлом году гендиректор одной из белгородских организаций должен был заплатить штраф за продажу просроченных лекарств.

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#Город#Лекарства#Прокуратура#Нарушения#Аптека#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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