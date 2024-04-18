Гладков: в Белгородской области больше 24 тысяч школьников поучаствуют в «Зарнице»

«Зарница» — это военно-спортивная игра, которая не только обучает детей основам военной подготовки, но и напоминает о важных ценностях: любви к Родине, чести, мужестве, взаимопомощи и дружбе. После проведения игр в различных муниципалитетах школьники отправятся на областной финал в Губкин.