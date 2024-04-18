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Гладков: в Белгородской области больше 24 тысяч школьников поучаствуют в «Зарнице»

Гладков: в Белгородской области больше 24 тысяч школьников поучаствуют в «Зарнице»

18 апреля 2024, 11:08
Фото: 1MI
Участие в игре примут более 24 тысяч школьников в возрасте от 8 до 17 лет. Областной финал состоится в Губкине, сообщает правительство Белгородской области.

В этом году более 24 тысяч школьников в возрасте от 8 до 17 лет из различных районов и округов примут участие в «Зарнице».

«Зарница» — это военно-спортивная игра, которая не только обучает детей основам военной подготовки, но и напоминает о важных ценностях: любви к Родине, чести, мужестве, взаимопомощи и дружбе. После проведения игр в различных муниципалитетах школьники отправятся на областной финал в Губкин.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что победитель игры отправится в Тулу. По его словам, у него нет сомнений, что белгородские школьники покажут себя с лучшей стороны.

Уверен, что наши маленькие жители Белгородской области покажут себя только с самой хорошей стороны, и обстановка, конечно, требует более серьезного отношения ко всему и понимания в этих условиях, что такое честь, отвага и мужество, взаимовыручка и дружба.
Вячеслав Гладков

Отмечается, что в 2023 году Белгородская область вошла в число 12 пилотных регионов, где была проведена игра «Зарница». В этом году в мероприятиях участвуют дети из всех 89 субъектов Российской Федерации.

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