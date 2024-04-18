Портреты Гладкова продают на маркетплейсах за 300 рублей. Законно ли это?

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Постеры с изображением губернатора Вячеслава Гладкова можно найти на разных маркетплейсах. Цена колеблется от 279 рублей без рамки до 1840 рублей с рамкой. Есть следующие варианты размеров: 21 на 30 сантиметров, 30 на 40 сантиметров, 33 на 49 сантиметров.
Примечательно, но один из предложенных портретов входит в серию «Губернаторы и мэры России». В неё также включены изображения главы ДНР Дениса Пушилина, президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. С последним, наверное, постеров больше всего. А вот с мэром Валентином Демидовым мы предложений не нашли.
Бел.Ру стало интересно, как закон смотрит на возможность продавать портреты с изображением знаменитых людей. За комментарием журналисты обратились к адвокатам из бюро GK legal defenders Александру Гордееву и Евгению Кривцуну.
«В первую очередь нужно помнить, что изображение гражданина охраняется законом, что предполагает обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина только с согласия этого гражданина», — сообщили юристы.
Тем не менее, в некоторых случаях использовать фото человека всё же можно. Например, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в тех случаях, когда изображение гражданина получено при съемке, проводившейся в открытых для посещения местах или когда гражданин позировал за плату. В случае с губернатором последний вариант явно не подходит, поэтому юристы объяснили продажу портретов с ним отдельно:
«Если требуется использовать уже имеющееся изображение гражданина в коммерческих целях, то здесь следует обратиться к собственнику соответственно изображения и урегулировать такое использования в рамках договора».
Используемые для продажи фото Гладкова изготовил, согласно данным в Сети, фотограф «Белпрессы» Павел Колядин. Заключал ли он договор с продавцами на маркетплейсах — вопрос открытый.