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Белгородцы заметили портреты Гладков на маркетплейсах

Портреты Гладкова продают на маркетплейсах за 300 рублей. Законно ли это?

18 апреля 2024, 07:25
Фото: 1MI

Белгородцы заметили портреты Гладков на маркетплейсах

Постеры с изображением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова продают на маркетплейсах. Бел.Ру поинтересовалось у юристов, законно ли использовать изображение главы региона в коммерческих целях.

Постеры с изображением губернатора Вячеслава Гладкова можно найти на разных маркетплейсах. Цена колеблется от 279 рублей без рамки до 1840 рублей с рамкой. Есть следующие варианты размеров: 21 на 30 сантиметров, 30 на 40 сантиметров, 33 на 49 сантиметров.

Примечательно, но один из предложенных портретов входит в серию «Губернаторы и мэры России». В неё также включены изображения главы ДНР Дениса Пушилина, президента Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова. С последним, наверное, постеров больше всего. А вот с мэром Валентином Демидовым мы предложений не нашли.

Фото: скриншоты с сайтов маркетплейсов

Бел.Ру стало интересно, как закон смотрит на возможность продавать портреты с изображением знаменитых людей. За комментарием журналисты обратились к адвокатам из бюро GK legal defenders Александру Гордееву и Евгению Кривцуну.

«В первую очередь нужно помнить, что изображение гражданина охраняется законом, что предполагает обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина только с согласия этого гражданина», — сообщили юристы.

Тем не менее, в некоторых случаях использовать фото человека всё же можно. Например, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в тех случаях, когда изображение гражданина получено при съемке, проводившейся в открытых для посещения местах или когда гражданин позировал за плату. В случае с губернатором последний вариант явно не подходит, поэтому юристы объяснили продажу портретов с ним отдельно:

«Если требуется использовать уже имеющееся изображение гражданина в коммерческих целях, то здесь следует обратиться к собственнику соответственно изображения и урегулировать такое использования в рамках договора».

Используемые для продажи фото Гладкова изготовил, согласно данным в Сети, фотограф «Белпрессы» Павел Колядин. Заключал ли он договор с продавцами на маркетплейсах — вопрос открытый.

Вячеслав Гладков был в модульном укрытии на улице во время обстрела Белгорода
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