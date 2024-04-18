Портреты Гладкова продают на маркетплейсах за 300 рублей. Законно ли это?

Тем не менее, в некоторых случаях использовать фото человека всё же можно. Например, если использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, а также в тех случаях, когда изображение гражданина получено при съемке, проводившейся в открытых для посещения местах или когда гражданин позировал за плату. В случае с губернатором последний вариант явно не подходит, поэтому юристы объяснили продажу портретов с ним отдельно: