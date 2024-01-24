«Звонят сверху угрожают»: белгородка пожаловалась губернатору на министерство спорта

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что накануне её дочь, которая профессионально занимается художественной гимнастикой, должна была поехать в учебный центр «Сириус» на сборы. Но в последний момент всё отменили, притом, что родители уже оплатили билеты и спортивные атрибуты.
«Это очень затратно. Дети в слезах. Взрослые какие-то ещё звонят сверху угрожают, что если не замолчим, то наши дети вообще ничего никогда не получат. Что это такое? Почему какая-то министр спорта Белгорода позволяет так себя вести?», — обратилась к главе региона жительница Белгорода.
Губернатор отметил, что было несколько регионов, куда приглашали гимнасток, в том числе Пенза и Москва. Спортсменок решили отправить ближе к морю, то есть в Сочи, но принимающая сторона «по независящим от них причинам» не смогла принять детей.
Ситуацию с угрозами Гладков никак не прокомментировал, но сказал, что вопрос решат, в том числе, с министром спорта. По его словам, «все переживают» и для Натальи Жигаловой художественная гимнастика — «родной вид спорта», которому она всегда помогала.