Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:23

Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Гимнастика

«Звонят сверху угрожают»: белгородка пожаловалась губернатору на министерство спорта

24 января 2024, 17:23
Фото: 1MI
Гимнастика

Гимнастки из Белгорода не смогли уехать на сборы в сочинский центр «Сириус»

В ходе вечернего эфира губернатора жительница Белгорода пожаловалась на то, что её дочь не смогла уехать в образовательный центр в Сочи, а «сверху» начали поступать угрозы родителям.
Сюжет
Дети

Белгородка рассказала Вячеславу Гладкову, что накануне её дочь, которая профессионально занимается художественной гимнастикой, должна была поехать в учебный центр «Сириус» на сборы. Но в последний момент всё отменили, притом, что родители уже оплатили билеты и спортивные атрибуты.

«Это очень затратно. Дети в слезах. Взрослые какие-то ещё звонят сверху угрожают, что если не замолчим, то наши дети вообще ничего никогда не получат. Что это такое? Почему какая-то министр спорта Белгорода позволяет так себя вести?», — обратилась к главе региона жительница Белгорода.

Губернатор отметил, что было несколько регионов, куда приглашали гимнасток, в том числе Пенза и Москва. Спортсменок решили отправить ближе к морю, то есть в Сочи, но принимающая сторона «по независящим от них причинам» не смогла принять детей.

Ситуацию с угрозами Гладков никак не прокомментировал, но сказал, что вопрос решат, в том числе, с министром спорта. По его словам, «все переживают» и для Натальи Жигаловой художественная гимнастика — «родной вид спорта», которому она всегда помогала.

Цирк и психологи: какую помощь юным белгородцам оказывают в Сочи?
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал новые подробности о ситуации с заболевшими в Ярославле белгородцамиБелгородских детей увезут от обстрелов в АбхазиюВ обед и вечером: детям, которые уехали в другие регионы, ограничили телефонное время
#Белгородская область#Спорт#Дети#Сочи#Гимнастика#Новости Белгорода#Министерство спорта#Белгород#Наталья Жигалова#Екатерина Никулина#Сириус
Подпишитесь
«Напали и загрызли человека»: Белгородскую область атаковали волки?
Сегодня, 12:56
Под Белгородом разбился военный самолёт. Что известно о происшествии к этому часу?
Сегодня, 10:28
Первый год СВО: какие белгородские компании не справились и ушли в «минус»
Сегодня, 07:48
В Фонде ЖКХ Белгородской области сменилось руководство
Сегодня, 13:42
Несмотря на то, что среда: белгородцы сыграли свадьбы в первую красивую дату года
Сегодня, 14:30
Гладков сообщил о новом ЧП в Белгородской области: на месте работают СК и МЧС
Сегодня, 08:53