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Школа

Гладков пожурил директоров школ в Белгороде из-за ремонта

18 апреля 2024, 07:21
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Школа

В Белгородской области в 2024 году капитально отремонтируют 37 школ

Модернизация образовательных учреждений продолжается. В этом году в регионе планируется построить девять и отремонтировать 50 школ. Накануне губернатор проверил ход работ в трёх учреждениях в Белгороде. У главы региона остались вопросы.

В Белгородской области в 2024 году планируют построить девять школы и отремонтировать 50. Причём в 37 учреждениях проведут капитальный ремонт. В Белгороде работы проходят в восьми школах.

17 апреля губернатор проверил ремонт в гимназии № 2, лицее № 32 и СОШ № 48. Вячеславу Гладкову не понравился уровень вовлечённости директоров в происходящее.

‎Что не устраивает сейчас? Мне не понравился уровень вовлечённости директоров школ. Если заказчик (а в нашем случае это школа) не знает, что хочет получить по итогам ремонта, — это плохо.
Вячеслав Гладков

Также глава региона заявил, что не увидел идей по по благоустройству прилегающих территорий. По его мнению, что «эскизы не выглядят живыми и функциональными».

Проверка капремонта школ в БелгородеПроверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде Проверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде Проверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде Проверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде Проверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде Проверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде Проверка капремонта школ в Белгороде
Проверка капремонта школ в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Ремонт#Капремонт#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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