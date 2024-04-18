Гладков пожурил директоров школ в Белгороде из-за ремонта

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В Белгородской области в 2024 году планируют построить девять школы и отремонтировать 50. Причём в 37 учреждениях проведут капитальный ремонт. В Белгороде работы проходят в восьми школах.
17 апреля губернатор проверил ремонт в гимназии № 2, лицее № 32 и СОШ № 48. Вячеславу Гладкову не понравился уровень вовлечённости директоров в происходящее.
Что не устраивает сейчас? Мне не понравился уровень вовлечённости директоров школ. Если заказчик (а в нашем случае это школа) не знает, что хочет получить по итогам ремонта, — это плохо.
Вячеслав Гладков
Также глава региона заявил, что не увидел идей по по благоустройству прилегающих территорий. По его мнению, что «эскизы не выглядят живыми и функциональными».