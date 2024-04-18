Белгородец притворился электриком и украл деньги у пенсионера

На следующий день он вернулся, чтобы якобы починить проводку. Пользуясь тем, что пенсионер отвлекся, мужчина похитил сумку в одной из комнат и скрылся. Он обналичил украденные 200 рублей и использовал банковскую карту для оплаты в различных магазинах. Потом он выбросил сумку вместе с картой.