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Кража денег

Белгородец притворился электриком и украл деньги у пенсионера

18 апреля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Кража денег
59-летний ранее судимый житель Разумного представился электриком, проник в квартиру к 84-летнему пенсионеру и украл сумку с деньгами. Подробности сообщает управление УМВД России по Белгородской области.
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Кража

59-летний безработный и ранее судимый белгородец представился электриком и обокрал пенсионера. Происшествие случилось в Белгородском районе.

Злоумышленник представился электриком и сообщил о замыкании в квартире 84-летнего мужчины. Подозреваемый заявил, что розетка в доме пенсионера не работает, и попросил 100 рублей на её замену.

На следующий день он вернулся, чтобы якобы починить проводку. Пользуясь тем, что пенсионер отвлекся, мужчина похитил сумку в одной из комнат и скрылся. Он обналичил украденные 200 рублей и использовал банковскую карту для оплаты в различных магазинах. Потом он выбросил сумку вместе с картой.

Общая сумма ущерба оценивается в 4500 рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

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