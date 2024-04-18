Белгородец притворился электриком и украл деньги у пенсионера

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
59-летний безработный и ранее судимый белгородец представился электриком и обокрал пенсионера. Происшествие случилось в Белгородском районе.
Злоумышленник представился электриком и сообщил о замыкании в квартире 84-летнего мужчины. Подозреваемый заявил, что розетка в доме пенсионера не работает, и попросил 100 рублей на её замену.
На следующий день он вернулся, чтобы якобы починить проводку. Пользуясь тем, что пенсионер отвлекся, мужчина похитил сумку в одной из комнат и скрылся. Он обналичил украденные 200 рублей и использовал банковскую карту для оплаты в различных магазинах. Потом он выбросил сумку вместе с картой.
Общая сумма ущерба оценивается в 4500 рублей. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.