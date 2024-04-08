Белгородский суд изучит дело о покушении на кражу 300 литров солярки

Ночью во время следования тепловоза по перегону станций Готня — Малинов Яр с помощью шланга мужчины слили более 300 литров солярки. Канистры и пластиковые бутылки с нефтепродуктами сообщники погрузили в багажник легкового автомобиля, который принадлежал одному из них.