Белгородский суд изучит дело о покушении на кражу 300 литров солярки

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Двое мужчин пытались украсть дизельное топливо с тепловоза, принадлежащего одному из предприятий. По предварительным данным, машинист и работник эксплуатационного локомотивного депо договорились о продаже излишков горючего.
Ночью во время следования тепловоза по перегону станций Готня — Малинов Яр с помощью шланга мужчины слили более 300 литров солярки. Канистры и пластиковые бутылки с нефтепродуктами сообщники погрузили в багажник легкового автомобиля, который принадлежал одному из них.
Довести кражу до конца не получилось. Мужчин 1976 и 1988 года рождения задержали.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантов ограничили подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.