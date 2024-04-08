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Белгородский суд изучит дело о покушении на кражу 300 литров солярки

Белгородский суд изучит дело о покушении на кражу 300 литров солярки

8 апреля 2024, 14:46
Фото: 1MI
Железнодорожники слили солярку с помощью шланга во время следования тепловоза. Довести кражу до конца они, правда, не смогли, сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Двое мужчин пытались украсть дизельное топливо с тепловоза, принадлежащего одному из предприятий. По предварительным данным, машинист и работник эксплуатационного локомотивного депо договорились о продаже излишков горючего.

Ночью во время следования тепловоза по перегону станций Готня — Малинов Яр с помощью шланга мужчины слили более 300 литров солярки. Канистры и пластиковые бутылки с нефтепродуктами сообщники погрузили в багажник легкового автомобиля, который принадлежал одному из них.

Довести кражу до конца не получилось. Мужчин 1976 и 1988 года рождения задержали.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурантов ограничили подпиской о невыезде. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Тепловоз#Солярка#Маргарита Водолажская#Покушение на кражу
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