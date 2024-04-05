Бизнес-план не удался: белгородца осудят за кражу денег, выданных на соцконтракт

Обвиняемый представил в феврале 2024 года в Центр социальных выплат Белгорода пакет документов и бизнес-план. Мужчина якобы собирался быть мастером по изготовлению и монтажу металлоконструкций. В документах содержались уже заведомо ложные и недостоверные сведения.