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Суд

Бизнес-план не удался: белгородца осудят за кражу денег, выданных на соцконтракт

5 апреля 2024, 14:16
Фото: 1MI
Суд

Белгородца будут судить за незаконное получение денег по соцконтракту

Злоумышленник представил в Центр соцвыплат «бизнес-план», а также фиктивные документы, подтверждающие выполнение условий соцконтракта. Подробности сообщает прокуратура Белгородской области.

По версии следствия, злоумышленник совместно с неустановленными лицами похитил бюджетные деньги, выделенные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Обвиняемый представил в феврале 2024 года в Центр социальных выплат Белгорода пакет документов и бизнес-план. Мужчина якобы собирался быть мастером по изготовлению и монтажу металлоконструкций. В документах содержались уже заведомо ложные и недостоверные сведения.

После этого злоумышленник представил фиктивные документы, подтверждающие выполнение условий соцконтракта.

Таким образом, мужчине и его подельникам удалось незаконно получить 350 тыс. рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.

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#Общество#Мошенничество#Прокуратура#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Соцконтракт
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