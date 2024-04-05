Бизнес-план не удался: белгородца осудят за кражу денег, выданных на соцконтракт

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По версии следствия, злоумышленник совместно с неустановленными лицами похитил бюджетные деньги, выделенные в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Обвиняемый представил в феврале 2024 года в Центр социальных выплат Белгорода пакет документов и бизнес-план. Мужчина якобы собирался быть мастером по изготовлению и монтажу металлоконструкций. В документах содержались уже заведомо ложные и недостоверные сведения.
После этого злоумышленник представил фиктивные документы, подтверждающие выполнение условий соцконтракта.
Таким образом, мужчине и его подельникам удалось незаконно получить 350 тыс. рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура Белгорода утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.