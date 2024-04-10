Российские киноновинки, которые вышли весной 2024 года

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Режиссёр: Сарик Андреасян
Дата выхода: 7 марта 2024 года
Сюжет: история рассказывает об аристократе Евгении Онегине, у которого в жизни есть всё: балы, театры и развлечения. Но однажды ему всё это надоело, и он решает поехать в деревню к больному дяде. Родственник вскоре умирает, и Онегин получает от него наследство. Евгений решает остаться в имении, его сельская жизнь идёт спокойно и размеренно. Но однажды молодой человек по имени Владимир Ленский знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными. И тут его жизнь заиграла новыми красками.
В ролях:
Режиссёр: Тина Баркалая
Дата выхода: 28 марта 2024 года
Сюжет: действие картины разворачивается вокруг скромной и незаметной москвички Надежды Страховой. Она замужем, но муж с ней далеко не из-за сильной любви. Ему просто нужны были столичная прописка и квартира на окраине города. Содержание семьи легло на плечи Нади. Она работает в двух местах: по утрам в библиотеке, а вечерами ходит в театр, чтобы отработать смену в гардеробе. Но в один момент её скучная и тяжёлая жизнь переворачивается. Когда Гарик забирал своё пальто из гардероба, он обратил внимание на руки Надежды. С этого момента перед девушкой открылся другая вселенная — мир пиара, рекламы и кино.
В ролях:
Режиссёр: Любовь Мульменко
Дата выхода: 14 марта 2024 года
Сюжет: Молодой человек Иван работает в магазине «Охотник и рыболов». Он отличается своими странностями и причудами. Иван живёт в Перми в квартире своей бабушки, следует рыцарскому кодексу чести, а также абсолютно всех девушек называет «фрау». В один день Ваня пришёл в театр оперы и балета и там влюбился в приму театра. Её зовут Кристина, и она очень тяжело переживает расставание с Гришей, который женат. Девушка быстро отвечает на Ванины знаки внимания. Продавец и прима съехались и начинают вместе жить.
В ролях: