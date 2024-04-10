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Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Российские киноновинки, которые вышли весной 2024 года

Российские киноновинки, которые вышли весной 2024 года

10 апреля 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney
Мир кино регулярно пополняется новыми фильмами. Рассказываем о трёх новинках отечественного кинематографа, о которых вы могли не знать.

Онегин (12+)

Режиссёр: Сарик Андреасян

Дата выхода: 7 марта 2024 года

Сюжет: история рассказывает об аристократе Евгении Онегине, у которого в жизни есть всё: балы, театры и развлечения. Но однажды ему всё это надоело, и он решает поехать в деревню к больному дяде. Родственник вскоре умирает, и Онегин получает от него наследство. Евгений решает остаться в имении, его сельская жизнь идёт спокойно и размеренно. Но однажды молодой человек по имени Владимир Ленский знакомит Евгения с сестрами Татьяной и Ольгой Лариными. И тут его жизнь заиграла новыми красками.

В ролях:

  • Виктор Добронравов
  • Денис Прытков
  • Лиза Моряк
  • Таня Сабинова
  • Алёна Хмельницкая
  • Алексей Гришин
  • Татьяна Лютаева
  • Владимир Вдовиченков
  • Ольга Тумайкина
Кадр из фильма «‎Онегин»‎Кадр из фильма «‎Онегин»‎
Кадр из фильма «‎Онегин»‎
Фото: Кинопоиск

Сказки Гофмана (16+)

Режиссёр: Тина Баркалая

Дата выхода: 28 марта 2024 года

Сюжет: действие картины разворачивается вокруг скромной и незаметной москвички Надежды Страховой. Она замужем, но муж с ней далеко не из-за сильной любви. Ему просто нужны были столичная прописка и квартира на окраине города. Содержание семьи легло на плечи Нади. Она работает в двух местах: по утрам в библиотеке, а вечерами ходит в театр, чтобы отработать смену в гардеробе. Но в один момент её скучная и тяжёлая жизнь переворачивается. Когда Гарик забирал своё пальто из гардероба, он обратил внимание на руки Надежды. С этого момента перед девушкой открылся другая вселенная — мир пиара, рекламы и кино.

В ролях:

  • Екатерина Вилкова
  • Евгений Цыганов
  • Максим Стоянов
  • Алексей Гуськов
  • Ксения Кутепова
  • Наргис Абдуллаева
  • Наталья Павленкова
  • Семён Штейнберг
  • Анна Ардова
  • Марина Барсукова
Кадр из фильма «‎Сказки Гофмана»‎Кадр из фильма «‎Сказки Гофмана»‎
Кадр из фильма «‎Сказки Гофмана»‎
Фото: Кинопоиск

Фрау (18+)

Режиссёр: Любовь Мульменко

Дата выхода: 14 марта 2024 года

Сюжет: Молодой человек Иван работает в магазине «Охотник и рыболов». Он отличается своими странностями и причудами. Иван живёт в Перми в квартире своей бабушки, следует рыцарскому кодексу чести, а также абсолютно всех девушек называет «фрау». В один день Ваня пришёл в театр оперы и балета и там влюбился в приму театра. Её зовут Кристина, и она очень тяжело переживает расставание с Гришей, который женат. Девушка быстро отвечает на Ванины знаки внимания. Продавец и прима съехались и начинают вместе жить.

В ролях:

  • Вадим Королёв
  • Елизавета Янковская
  • Инга Оболдина
  • Людмила Чиркова
  • Дарья Коныжева
  • Максим Стоянов
  • Алексей Розин
  • Виктория Лемешенко
  • Варвара Маценова
  • Илья Линович
Кадр из фильма «‎Фрау»‎Кадр из фильма «‎Фрау»‎
Кадр из фильма «‎Фрау»‎
Фото: Кинопоиск
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