Российские киноновинки, которые вышли весной 2024 года

Сюжет: действие картины разворачивается вокруг скромной и незаметной москвички Надежды Страховой. Она замужем, но муж с ней далеко не из-за сильной любви. Ему просто нужны были столичная прописка и квартира на окраине города. Содержание семьи легло на плечи Нади. Она работает в двух местах: по утрам в библиотеке, а вечерами ходит в театр, чтобы отработать смену в гардеробе. Но в один момент её скучная и тяжёлая жизнь переворачивается. Когда Гарик забирал своё пальто из гардероба, он обратил внимание на руки Надежды. С этого момента перед девушкой открылся другая вселенная — мир пиара, рекламы и кино.