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Кинотеатр

Фонд кино рассказал о съёмках «Тимура и его команды» в белгородской реальности

29 марта 2024, 13:24
Фото: 1MI
Кинотеатр

Кино об СВО снимут в Белгородской области

Сейчас на этапе производства находятся два фильма «Миссия „Ганг“» и «Тимур и его команда». Действие последнего развернётся на территории Белгородской области и Донбасса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда кино.

В России снимут два художественных фильма о специальной военной операции. Сейчас кинокартины находятся в производстве.

Фильм «Миссия „Ганг“ расскажет о событиях 2022 года. Картина „Тимур и его команда“ будет основана на повести Аркадия Гайдара. Действия в фильме перенесут зрителя в современное время на территорию Донбасса и Белгородской области.

Ранее сообщалось, что весной в России начнутся съёмки фильма «Батюшка». Цель проекта — увековечить память священников, погибших на СВО. В их числе протоиерей Олег Артёмов, который погиб в Белгородской области.

В Белгородской области снимут фильм о гибели военного священника под обстрелом
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#Белгородская область#Культура#Фильм#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Фонд кино#СВО#Тимур и его команда
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