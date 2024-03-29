Фонд кино рассказал о съёмках «Тимура и его команды» в белгородской реальности

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В России снимут два художественных фильма о специальной военной операции. Сейчас кинокартины находятся в производстве.
Фильм «Миссия „Ганг“ расскажет о событиях 2022 года. Картина „Тимур и его команда“ будет основана на повести Аркадия Гайдара. Действия в фильме перенесут зрителя в современное время на территорию Донбасса и Белгородской области.
Ранее сообщалось, что весной в России начнутся съёмки фильма «Батюшка». Цель проекта — увековечить память священников, погибших на СВО. В их числе протоиерей Олег Артёмов, который погиб в Белгородской области.