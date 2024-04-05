Наталья Кустинская: яркие роли, шесть мужей и разрушенные семьи

Узами брака первый раз Кустинская связала себя в 1957 году с кинорежиссёром Юрием Чулюкиным, который был старше нее на девять лет. Но их совместная работа над фильмом «Королевская регата» в 1966 году оказалась переломной для них. Наталья получила главную роль, но фильм провалился в прокате, а с ним сошла на нет любовь. В итоге в том же году актриса и режиссёр подали на развод.