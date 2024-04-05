Наталья Кустинская: яркие роли, шесть мужей и разрушенные семьи

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Актрисе Наталье Кустинской сегодня исполниться 86 лет. За свои 74 года она снялась в фильмах «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию», а также в сериале «Вечный зов». Также она была шесть раз замужем, пережила смерть сына и внука.
Наталья Кустинская — одна из выдающихся актрис советского кино, которая обладала невероятной привлекательностью. В 60-е годы её включили в список самых красивых актрис мира, её часто сравнивали с Мэрилин Монро или Бриджит Бардо.
Наталья Кустинская родилась 5 апреля 1938 года в Москве в семье Николая Кустинского, куплетиста-чечёточника, и директора киностудии «Мосфильм» и эстрадной певицы Марины Вдовенко. В доме семьи Кустинских можно было часто встретить представителей творческой интеллигенции, известных актёров и исполнителей.
Когда Наталья выросла, она успешно окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано, а позже поступила во ВГИК.
Актриса начала свой путь в кино в 1959 году в фильме Григория Рошаля «Хмурое утро», где сыграла Марусю.
Позже её ждали роли в комедиях «Три плюс два», «Иван Васильевич меняет профессию», телесериалах «Вечный зов», «Хождение по мукам. Фильм 3: Хмурое утро», фильмах «Сильнее урагана», «Первые испытания», «После свадьбы», «Королевская регата», «Стажер», «Шофер на один рейс», «Просто ужас!», «Светик». Также она занималась озвучиванием различных зарубежных кинокартин: «Каскадёры», «Жил-был полицейский», «Торговцы смертью» и так далее.
Узами брака первый раз Кустинская связала себя в 1957 году с кинорежиссёром Юрием Чулюкиным, который был старше нее на девять лет. Но их совместная работа над фильмом «Королевская регата» в 1966 году оказалась переломной для них. Наталья получила главную роль, но фильм провалился в прокате, а с ним сошла на нет любовь. В итоге в том же году актриса и режиссёр подали на развод.
Следующим избранником актрисы стал переводчик Олег Волков, но их брак продержался всего два года и распался после рождения сына Дмитрия. Ссоры были всё чаще и позже Наталья завела роман с космонавтом Борисом Егоровым, из-за которого Егоров развёлся со своей нынешней женой — актрисой Натальей Фатеевой.
Супруги прожили вместе 19 лет, с 1970 по 1989 год. За это время Дмитрий, сын Кустинской, сменил своё отчество на Борисович, а фамилию на Егоров. Но со временем Егоров охладел к жене и начал проявлять интерес к более молодым женщинам. Были слухи, что последние годы их брака стали для Кустинской настоящим кошмаром.
После развода с космонавтом на Наталью взваливалась череда бед: перелом позвоночника, диабет. В кино её уже не звали: в возрасте 60 лет актрисы обычно не так востребованы, как в молодости.
И позже она снова вышла замуж. Четвёртым мужем Кустинской стал профессор МГИМО Борис Хромушин, вместе они пережили смерть внука Натальи. Мальчик умер в семимесячном возрасте от гидроцефалии. Их брак длился до 2002 года, к сожалению, Хромушин скоропостижно скончался.
Он поскользнулся, упал и сломал плечо. Сделали операцию неудачно — занесли инфекцию. Пришлось делать вторую. Потом, когда вернулся домой, вроде бы стал поправляться. Однажды Гена решил сходить прогуляться, но на обратном пути, не дойдя нескольких шагов до нашей двери, упал и умер.
Наталья Кустинская
В этом же году скончался при невыясненных обстоятельствах и сын актрисы. Известно, что он злоупотреблял наркотиками, алкоголем. От череды бед Кустинская отходила два года.
В 2004 году Наталья Кустинская приняла предложение близкого друга Владимира Масленникова и вышла за него замуж, они прожили вместе пять лет до его смерти от рака печени.
Потеряв сына, оставшись совсем одна, я стала серьезно болеть. Отказали ноги, появились проблемы с позвоночником. И судьба вроде бы сжалилась надо мной, послала утешение — Володю. Но потом отняла, как и всех других. Через пять лет он умер от скоротечного рака.
Наталья Кустинская
Позже актриса вышла замуж в последний раз за Стаса Ванина. Но этот брак закончился спустя полтора месяца, после чего Ванин уехал и больше не появлялся. Друзья актрисы утверждают, что он был просто аферистом, который воспользовался пожилой женщиной.
Несмотря на свою популярность в молодости, последние месяцы жизни она провела одна. Из-за перелома позвоночника она почти не могла двигаться, что повлекло набор веса. Зимой 2012 года она заболела пневмонией, из-за которой впала в кому. 13 декабря 2012 артистка скончалась, не приходя в сознание.