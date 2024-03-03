Губернатор Гладков рассказал о походе на скандальный фильм по культовой книге

В целом картина по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова получила положительные отзывы. Некоторые критики сетовали на излишнюю серьёзность фильма и на карикатурность ряда образов. Некоторых смутила и сцена сжигания Москвы, которой в итоговой версии романа Булгакова не было. Большинству же новый взгляд на знакомую историю, судя по оценкам, понравился.