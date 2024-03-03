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Губернатор Гладков рассказал о походе на скандальный фильм по культовой книге

Губернатор Гладков рассказал о походе на скандальный фильм по культовой книге

3 марта 2024, 15:53
Фото: 1MI
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своих социальных сетях о вечернем походе в кинотеатр. Глава региона поделился с подписчиками, что решил посмотреть 3 марта фильм «Мастер и Маргарита».

Вечером 3 марта губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что решил отдохнуть в кино. Выбор главы региона пал на недавно вышедшую картину Михаила Локшина.

«Пришли с женой на фильм „Мастер и Маргарита“. Надеюсь, что понравится. Всем доброго вечера, дорогие друзья!», — написал Гладков во «ВКонтакте».

В комментариях губернатору пожелали приятного просмотра. Нашлись те, кто фильм высоко оценил.

«Сын смотрел, ему очень понравился!», — написала Анна Пашина.

Были и те, кто выступил с критикой картины.

«Удивительно, почему этот фильм не убирают с проката? Как думаете, куда деньги с проката режиссёр пустит, если он против СВО?» — прокомментировала запись губернатора Наталья Лето.

Дело в том, что Локшин в социальных сетях неоднократно поддерживал Украину, надеялся на её победу, призывал россиян платить репарации и в целом критиковал действия ВС РФ. На момент публикации часть постов из социальных сетей режиссёра уже удалена.

При этом большую часть фильма спонсировало Министерство культуры РФ: бюджет картины составил 1,35 млрд рублей, из которых государство в лице Минкульта вложило 800 мл.

В целом картина по культовому одноимённому роману Михаила Булгакова получила положительные отзывы. Некоторые критики сетовали на излишнюю серьёзность фильма и на карикатурность ряда образов. Некоторых смутила и сцена сжигания Москвы, которой в итоговой версии романа Булгакова не было. Большинству же новый взгляд на знакомую историю, судя по оценкам, понравился.

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