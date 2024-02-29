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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Россияне смотрят послание президента в кинотеатрах

На большом экране, но без попкорна: белгородцы посмотрели послание президента в кино

29 февраля 2024, 12:02
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
Россияне смотрят послание президента в кинотеатрах

Белгородцы посмотрели послание президента России в кинотеатре

Послание президента россияне смотрели не только по телевизору или в Сети, но и в кинотеатрах. Так, трансляцию вели в одном из кинотеатров Старого Оскола. Фото публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Ранее было принято решение показать трансляцию в сети кинотеатров «Синема 5». Один из них находится в Старом Осколе Белгородской области. Вход был бесплатный.

Журналисты опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости» фотографии с показа послания президента в кинотеатрах Волгограда и Старого Оскола.

Ранее в кинотеатре уточнили, что с помощью таких массовых показов сеть внесёт вклад в укрепление и объединение общества.

Россияне смотрят послание президента в кинотеатрах Старого Оскола и ВолгоградаРоссияне смотрят послание президента в кинотеатрах Старого Оскола и Волгограда
Россияне смотрят послание президента в кинотеатрах Старого Оскола и ВолгоградаРоссияне смотрят послание президента в кинотеатрах Старого Оскола и Волгограда
Россияне смотрят послание президента в кинотеатрах Старого Оскола и Волгограда
Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»
На большом экране: послание Путина покажут в кинотеатре под Белгородом
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#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Старый Оскол#Фотофакт#Кинотеатр#Показ#Новости Старого Оскола#Белгород#Послание федеральному собранию#Александра Склярова
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