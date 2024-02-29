На большом экране, но без попкорна: белгородцы посмотрели послание президента в кино

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Ранее было принято решение показать трансляцию в сети кинотеатров «Синема 5». Один из них находится в Старом Осколе Белгородской области. Вход был бесплатный.
Журналисты опубликовали в Telegram-канале «Осторожно, новости» фотографии с показа послания президента в кинотеатрах Волгограда и Старого Оскола.
Ранее в кинотеатре уточнили, что с помощью таких массовых показов сеть внесёт вклад в укрепление и объединение общества.