На большом экране, но без попкорна: белгородцы посмотрели послание президента в кино

Белгородцы посмотрели послание президента России в кинотеатре

Послание президента россияне смотрели не только по телевизору или в Сети, но и в кинотеатрах. Так, трансляцию вели в одном из кинотеатров Старого Оскола. Фото публикует Telegram-канал «Осторожно, новости».