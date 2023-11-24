Внимание, мотор: кто из белгородцев снимается в кино сегодня?

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Слепая сестра бунтарки Кристины, Маша из драмеди «Сама дура». Российскому зрителю юная белгородка знакома, вероятно, по этой дебютной роли. Или как девочка Вера с нелёгкой судьбой, соседка маньяка Ивана Крутихина, в сериале «Хороший человек», а может — и как главная героиня «Алиса не может ждать». Стоит отметить, что и в этой картине девушка Алиса также встречается с проблемами зрения и подкрадывающейся к ней слепотой. Девушка успела сняться и в таких сериалах, как «Краш-тест», «Пищеблок», «Загадай любовь», «Мамонты», «Надеждозаписывающая студия». Ещё три проекта с участием Елизаветы только готовятся к выходу.
Родилась Елизавета 14 января 2006 года на Украине, а в 2014 году семья девушки переехала Белгород. Ещё через два года у Елизаветы появился младший брат Ростислав. А дебютировала в кино девушка в 2020 году в 14 лет.
Одна из звёзд популярного сериала начала двухтысячных «Не родись красивой». В нём Юлия сыграла секретаршу Вику Клочкову. В тот момент она училась на втором курсе Театрального института имени Бориса Щукина, в который поступила в 2002 году. На время съёмок ей было 25 лет. Картина стала дебютной и знаковой в её актёрской карьере. Да и в личной жизни ей самой повезло больше, чем её персонажу, т. к. выйти замуж за президента модного дома «Зималетто» Андрея Жданова, актёра Григория Антипенко, в реальной жизни у неё получилось.
После участия в сериале «Не родись красивой» белгородку стали чаще узнавать на улице и приглашать в другие проекты. За спиной женщины более шестидесяти фильмов, сериалов и участий в различных шоу. Актриса снималась во франшизе «Кухня», стала звездой «Человека без прошлого», «Тайного города» и многих других кинокартин.
Актриса театра и кино. Родилась 4 сентября 1988 года в Белгороде. Если знакомы с телесериалами «Цыганское счастье», «13», «Девушки с Макаровым», «Женщина в зеркале» или «Одноклассники смерти», то знакомы со звёздной белгородкой. Кстати, увидеть её можно будет и в готовящемся сериале «Универ. 13 лет спустя».
По данным сайта «Кинопоиск» за свои 35 лет девушка успела сняться в 44 картинах.
Раньше Елена занималась в театральной студии при Белгородском государственном институте искусств и культуры. Её обучала Ольга Федоренко, которая была учителем и для Оксаны Погребняк, создательницы проекта и режиссёра молодёжного театра «Новая сцена-2».
После окончания школы девушка поступила в НИУ «БелГУ» на факультет журналистики, который окончила заочно, т. к. параллельно училась в ГИТИС, из которого перевелась в Щукинское театральное училище. Там талантливая белгородка попала в мастерскую Валентины Николаенко (Лысенко), а после выпуска — в Московский драмтеатр имени Гоголя, а после и в Театр С. А.Д. под руководством Кирилла Рубцова (сейчас «ARCADIA-театр»).
В кино девушка стала появляться ещё во времена студенчества, но в эпизодических ролях. Её первая главная роль — фотограф Лиза Терещенко в телесериале «13» 2013 года.
Муж белгородки, Павел Попов, тоже актёр. Зрителям он знаком по ролям Ромы Аверина в сериале «Ангел или Демон», Кирилла Санина в «Тайной любви» или Салоновича из сериала «Отель Элеон».
Девушка родилась 20 мая 1994 года. Выпускница Белгородского государственного института искусств и культуры, занималась у мастера Никиты Черныша. Некогда актёра 160 ролей и режиссёра 40 спектаклей. Будучи студенткой института имени Щукина занималась под руководством Сергея Яшина.
За плечами у Ирины шесть проектов и ещё два впереди («Большая вода» с Максимом Емельяновым и Анастасией Крыловой в главных ролях, а также «Треугольник» с Андреем Жилиным и Петром Натаровым, главной звездой сериала «Пищеблок»).
В 2018 году белгородка снялась в короткометражке «Письмо из прошлого», рассказавшей о мёртвом экипаже танкистов, найденных в Ленинградских болотах. Ещё одна короткометражка с её участием — «Мышеловка». Ирина была замечена и на канале ТВ-3 в сериале «Толкователь снов» в роли Анны. Также девушка получила эпизодическую роль в сериале «Великолепная пятёрка-5», а в 2023 году снялась вместе с Елизаветой Ищенко в картине «Сама дура 2» в роли Наташи, тёти девушки Оксаны, с которой в седьмой серии Маша отправляется в лес, чтобы позлить сестру.
Тимур родился 18 октября 1989 года. Обычно белгородца описывают как высокого, скромного и даже скрытного молодого человека. И как одного из самых ярких участников КВН и шоу «Однажды в России». Зрителям голубых экранов Тимур понравился за свои сценические образы и шутки. А любовь к КВН у него, как рассказывает он сам, появилась ещё в школьные времена.
После школы юноша учился в НИУ «БелГУ» и и выступал с командой «Совесть», а позже вышел на большую сцену вместе со сборной КВН «Салат» от Белгорода. Правда, команда быстро распалась. Однако белгородец вновь появился в лучах софита со своим коллегой Филиппом Ворониным — дуэт «Детективное агентство „Лунный свет“». В 2012 году ребята прошли в Первую лигу, но дальше у них пройти не получилось. Но уже в 2014 году дуэт пробился в Высшую лигу КВН.
А после Тимур Бубъяк стал покорять шоу «Однажды в России», «Где логика?» и в 2021 году со своим бывшим коллегой по КВН создал ютуб-канал «БабъякВоронин». Во время одного из интервью молодой человек отметил, что ему особенно нравится играть роль молодого человека, который воспринимает мир так же, как древняя старушка.
Филипп же родился 16 января 1992 года и свой путь начал с шоу «Comedy Баттл», где его дебютный номер признали одним из самых лучших в сезоне. Однако душой сам комик и сценарист всё ещё с КВН, к которому он вернулся после встречи с Тимуром. До этого белгородец выступал с командой «Инди». Как рассказывал сам, при поступлении на экономический факультет НИУ «БелГУ» одной из главных причин выбора ВУЗа стала возможность играть в КВН.
«Comedy Баттл» первый просто дал очень хороший толчок: не голыми руками приходилось залезать на гору, а подниматься по хорошему эскалатору. Все остальные проекты хорошие, но проект жизни — пока всё равно КВН. Не стыжусь этого.
Филипп Воронин в интервью для «ОнОнас».
Молодой человек также стал участником шоу «Прожарка», а для проекта «Однажды в России» является автором. На ТНТ белгородец работает с 2015 года. Однако самое первое появление на телевидении Филиппа Воронина — в 14 лет. Тогда он стал участником телешоу «Самый умный».
Виктория родилась 13 августа 1991 года. Сейчас её фильмография насчитывает 14 проектов, а ещё три сейчас в процессе. Белгородка окончила ТИ имени Щукина в 2014 году и до 2018 года выступала в качестве актрисы театра «Модерн». Также она выступала в театре имени Вахтангова и театре «Апартэ».
С 2015 года Виктория играла одну из официанток Arcobaleno в сериале «Кухня». В том же году на экраны вышел фильм «Принцип Талиона», рассказывающий о трудных взаимоотношениях родителей и детей, которые «страдают от непонимания и дефицита родительской любви». В этой картине девушке досталась роль женского персонажа по имени Ира.
В следующем году девушка сыграла скрипачку Веру в 151 эпизоде шоу «Пятая стража». Более крупная роль у Виктории появилась в 2021 году в сериале «Чикатило», где она сыграла Инну, также в сериале «Барс» белгородка сыграла девушку Ольгу. Появлялась она и в сериале «Метод», и в «Склифасовском».
Белгородка родилась 29 февраля 1988 года. Сразу после окончания школы девушка отправилась в Москву, где в 2011 году окончила Театральный институт имени Бориса Щукина под наставничеством Владимира Поглазова, который обучал и Юлию Такшину. С того же года Марина является актрисой Театра сатиры. Выступала девушка и на сцене Александровского театра драмы. В 2021 году ей вручили Почётный диплом Госдумы «За мастерство, талант и ответственность в работе сезона 2020-21 гг.».
Где зритель мог видеть Марину Маняхину, кроме театральной сцены? Девушка снялась в десятке картин, а кинодебют начался с главной роли Софии Зимовец в многосерийном проекте «Кровинушка» 2011 года. Если кто-то всё ещё помнит острую мелодраму о матери-одиночке, сыну которой необходимо серьёзное лечение и чей муж-моряк пропал в последнем из плаваний, оставив их обоих, то это она.
Снималась Марина и в сериале «Как я стал русским?» от создателей «Кухни», который транслировался на канале СТС. История об Алексе Уилсоне, американском журналисте, приехавшем в Россию для выполнения редакционных заданий. Позже он заводит блог, чтобы понять русскую душу и узнать, что значит быть русским? Здесь Марине досталась роль соблазнительной горничной Ксении.
«Анна-детективъ». Исторический «ретродетектив», трансляция которого началась в 2016 году, о временах имперской России, о девушке-медиуме и сыщице. Здесь белгородка предстала в образе дворянки Татьяны Кулешовой. В их с мужем доме главная героиня и её дядя провели спиритический сеанс по желанию хозяев, после которого началось первое дело детектива-медиума Анны.
Марина играла также в детективе «Зацепка» на одной площадке с Полиной Сыркиной и Алексеем Суренским, который уже снимался вместе с Мариной в драме «Вторая жизнь». Сыграла Лиду в «Мент в законе-7». Во втором фильме «Самозванец». Также снималась в сериалах «УГРО. Простые парни-5», «Практика», «Ненастье».
Присоединилась к списку актёров сериала «Акушер» (роль Зои Малышевой) с Никитой Панфиловым в роли своевольного акушера с опытом военного хирурга. Однако Марина на съёмочной площадке оказалась не единственной белгородкой. Ещё одной коллегой для неё стала Юлия Такшина, сыгравшая Анну Старцеву, подполковника полиции, перед которой у главного героя имеется некоторый «должок».
Денис Бгавин — актёр дубляжа, диктор федерального уровня родился 17 июня 1978 года. Белгородец озвучивает компьютерные игры, тв-программы, рекламные ролики и работает с дубляжем зарубежных фильмов. Является фирменным голосом радио «Ретро-ФМ» и «Детского радио».
Голосом белгородца говорят Джон Сина («Здравствуй, папа, новый год!» и «Бамблби»), Бретт Райс в «Охотнике на лис», Раду Спингель в «Величайшем шоумене», Патрик Малдун в фильме «Марлоу», Деметри Горицас в «Опасном элементе», герои фильмов и сериалов «Черепашки-ниндзя», «Бэтмен», «Человек-паук». Услышать Дениса можно и в фильмах «Терминатор: Генезис», «Демоны Деборы Логан». Любители аниме смогут узнать его голос в «Детективе Конане» и в аниме-серии «Люпен».
А вот геймеры узнают его в голосе Волибира из игры «League of Legends», Милоса Авадаллу в «Deus Ex: Mankind Divided», Ноя Дембеле из «Outriders». А также в голосах героев «Dragon Age: Origins»: Тейрн Брайс Кусланд, Лорд Мейно, Страж Башни Ишала, Дезертир Саммаэль, Дезертир Лейсон, Дезертир Торнас, Кузнец Оуэн, Рыцарь-командор Харрит, Доходяга Франк, Легнар, Ордел, Архонт Гессариан, Рельнор Хоуквинд
Денис Бгавин работал с известными брендами. Сотрудничает с National Geographic, Sony Sci-Fi, Fox и другими каналами.
Ранее редакция Бел.Ру уже составляла топ известных белгородцев, среди которых есть уже давно знакомые лица в разных сферах.