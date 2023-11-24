Внимание, мотор: кто из белгородцев снимается в кино сегодня?

Одна из звёзд популярного сериала начала двухтысячных «Не родись красивой». В нём Юлия сыграла секретаршу Вику Клочкову. В тот момент она училась на втором курсе Театрального института имени Бориса Щукина, в который поступила в 2002 году. На время съёмок ей было 25 лет. Картина стала дебютной и знаковой в её актёрской карьере. Да и в личной жизни ей самой повезло больше, чем её персонажу, т. к. выйти замуж за президента модного дома «Зималетто» Андрея Жданова, актёра Григория Антипенко, в реальной жизни у неё получилось.