Прокат рассудит нас: как скандальный фильм «Мастер и Маргарита» стартовал в Белгороде

Отзывы у картины в основном высокие. На крупнейшем киноагрегаторе фильм Локшина набрал 8 баллов из 10. Тем не менее, ряд критиков всё же сетует на отсутствие в картине «булгаковского» юмора и остроумия, а также на слишком карикатурные образы злобных «энкавэдешников». Некоторых смутила и сцена сжигания Москвы, которой в романе Булгакова не было.