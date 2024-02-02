Прокат рассудит нас: как скандальный фильм «Мастер и Маргарита» стартовал в Белгороде

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Белгородской области за неделю картина Локшина собрала примерно 3 млн рублей. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в среднем на один сеанс приходят 10 белгородцев.
Фильм «Мастер и Маргарита» является экранизацией одноимённого романа Михаила Булгакова. Режиссёром картины стал уроженец США Михаил Локшин. До «Мастера…» он снял в РФ всего один фильм — вышедшую затем на Netflix драму «Серебряные коньки».
В чём суть скандала? Дело в том, что Локшин в социальных сетях неоднократно поддерживал Украину, надеялся на её победу, призывал россиян платить репарации и в целом критиковал действия ВС РФ. На момент публикации часть постов из социальных сетей режиссёра уже удалена.
При этом большую часть фильма спонсировало Министерство культуры РФ: бюджет картины составил 1,35 млрд рублей, из которых государство в лице Минкульта вложило 800 млн, сообщают «Новые Известия».
Часть активистов потребовала фильм запретить или направить деньги с его сборов на поддержку военнослужащих в зоне СВО. В любом случае прокат — это единственный способ вернуть государственные деньги, отмечают эксперты.
Отзывы у картины в основном высокие. На крупнейшем киноагрегаторе фильм Локшина набрал 8 баллов из 10. Тем не менее, ряд критиков всё же сетует на отсутствие в картине «булгаковского» юмора и остроумия, а также на слишком карикатурные образы злобных «энкавэдешников». Некоторых смутила и сцена сжигания Москвы, которой в романе Булгакова не было.
Напомним, что в прошлом месяце лидерами кинопроката в регионе стали фильмы «Холоп 2» и «Бременские музыканты», собравшие 19 мнл и 12 млн соответственно. Кот Бегемот в романе Булгакова сказал такую фразу: «История рассудит нас». В случае с картиной Локшина судить будет прокат.