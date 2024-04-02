Разработка работника ОЭМК признана лучшей на всероссийском конкурсе «Инженер года»

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:57
Победу и почётное звание «Профессиональный инженер России» ему принесла новая схема применения химических реагентов при обработке воды на установке обратного осмоса в цехе водоснабжения ОЭМК. В результате её применения стабильность работы установки повысилась, возросли качественные характеристики воды.
Алексей Шевченко работает на комбинате более 10 лет. На его счету 14 рационализаторских предложений и 21 инженерно-техническая идея. Это не первая победа Алексея такого высокого уровня. По итогам всероссийского конкурса «Инженер года-2017» он был удостоен звания лауреата конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».
«Хороший инженер должен сочетать в себе аналитические и технические навыки с творческими способностями, стремиться к новым знаниям и быть инициативным. Комбинат участвует в конкурсе с 2012 года. За это время в различных номинациях звание лауреата присвоено 17 сотрудникам. Новая победа ещё раз подтверждает не только высокий уровень профессионализма наших сотрудников, но и то, что на предприятии и в компании „Металлоинвест“ особое внимание уделяют созданию возможностей для личного развития сотрудников и командной работе», — отметил управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов.
В этом году во всероссийском конкурсе «Инженер года» приняли участие около 70 тысяч человек из 59 регионов страны. В состав жюри вошли ведущие российские ученые, конструкторы и руководители предприятий.
Цель конкурса — повышение привлекательности инженерных специальностей, популяризация достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства, образования и науки.
Организаторами конкурса выступают Российский Союз научных и инженерных общественных объединений, Международный Союз научных и инженерных общественных объединений, Академия инженерных наук имени А. М. Прохорова и Межрегиональный общественный фонд содействия научно-технического прогресса.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии наук, Российского геологического общества, Административного департамента Министерства энергетики РФ, Всероссийской организации качества, а также органов власти и научно-технических объединений большинства регионов страны.