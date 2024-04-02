Разработка работника ОЭМК признана лучшей на всероссийском конкурсе «Инженер года»

Алексей Шевченко работает на комбинате более 10 лет. На его счету 14 рационализаторских предложений и 21 инженерно-техническая идея. Это не первая победа Алексея такого высокого уровня. По итогам всероссийского конкурса «Инженер года-2017» он был удостоен звания лауреата конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».