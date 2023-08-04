ОЭМК — лидер социальной эффективности

На предприятии реализуются программы наставничества, адаптации и целевого обучения новых работников, проводятся конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции. Налажено долгосрочное партнерство с профильными вузами и средними профессиональными учебными заведениями региона. При поддержке Металлоинвеста обновляется их лабораторное оборудование, приобретаются тренажеры для отработки практических навыков, проводятся капитальные ремонты помещений, организуются просветительские мероприятия, олимпиады, хакатоны. Студентам предоставляется возможность прохождения производственной и преддипломной практики на предприятии, отличники учебы получают повышенную стипендию от Компании, представители ОЭМК принимают участие в разработке образовательных программ и бизнес-кейсов для учащихся. 1 февраля на комбинате был запущен промышленный туризм. За полгода производственные площадки предприятия посетило более тысячи гостей, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников.