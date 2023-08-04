ОЭМК — лидер социальной эффективности

Posted 4 августа, 14:00
Published 4 августа, 14:00
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») одержал победу в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и занял второе место в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».
Победа в этих номинациях стала результатом системной работы комбината, направленной на создание условий для профессионального роста и развития компетенций сотрудников, а также значительных усилий, направляемых на повышение качества жизни в регионе.
«Благотворительные программы комбината создаются в тесном взаимодействии с жителями, экспертами, представителями исполнительной власти, — отмечает директор по социальным вопросам ОЭМК Ирина Дружинина. — Потребности местных сообществ учитываются для формирования устойчивой благоприятной социальной среды и поддержания комфортного уровня жизни в долгосрочной перспективе».
В 2022 году сумма расходов ОЭМК на социальные проекты составила более 1,2 млрд рублей. Ключевые направления поддержки — медицина, образование, культура, спорт, благоустройство городской среды.
«Развитию кадрового потенциала ОЭМК оказывает самое пристальное внимание, — рассказывает директор по персоналу Алексей Козляев. — Мы постоянно совершенствуемся, расширяем обучающие программы для сотрудников, улучшаем условия труда, четвертый год подряд дважды в год повышаем заработную плату, совершенствуем каналы обратной связи, чтобы у работников не оставалось нерешенных вопросов».
За три года профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации сотрудники комбината прошли более 32 тысяч раз, большинство — освоили несколько курсов в собственном учебном центре ОЭМК.
На предприятии реализуются программы наставничества, адаптации и целевого обучения новых работников, проводятся конкурсы профессионального мастерства и научно-технические конференции. Налажено долгосрочное партнерство с профильными вузами и средними профессиональными учебными заведениями региона. При поддержке Металлоинвеста обновляется их лабораторное оборудование, приобретаются тренажеры для отработки практических навыков, проводятся капитальные ремонты помещений, организуются просветительские мероприятия, олимпиады, хакатоны. Студентам предоставляется возможность прохождения производственной и преддипломной практики на предприятии, отличники учебы получают повышенную стипендию от Компании, представители ОЭМК принимают участие в разработке образовательных программ и бизнес-кейсов для учащихся. 1 февраля на комбинате был запущен промышленный туризм. За полгода производственные площадки предприятия посетило более тысячи гостей, среди которых значительную часть составили организованные группы школьников.