Сотрудники ОЭМК отметили День металлурга

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Шесть человек удостоены звания «Почетный металлург», в том числе управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. 15 работников комбината получили грамоты Министерства промышленности и торговли РФ.
«Вас отличает особая культура отношения к производству, друзьям и коллегам, — обратился к металлургам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на торжественном собрании. — Сейчас не самое простое время для экономики, но ОЭМК по-прежнему реализует инвестиционные проекты, продолжает идти вперёд. Спасибо за вашу неуёмную энергию, любовь к родной земле и за ваш труд».
«ОЭМК — уникальный комбинат, а вы — уникальный, сплоченный и дружный коллектив, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Таких мощных предприятий, работающих по технологии прямого восстановления железа, — единицы в мире. В последние годы для нас особенно актуальной стала „зелёная“ повестка. И тут мы с вами оказались, что называется, впереди планеты всей».
«Команда ОЭМК — это профессионалы, люди с железной волей, стальным характером и горячими сердцами, — сказал Кирилл Чернов директор ОЭМК им. А. А. Угарова. — В это непростое время мы можем где-то адаптироваться, а где-то, сжав зубы, пойти на подвиг. Всё потому, что мы поддерживаем и ценим друг друга. Так повелось с самого основания ОЭМК. Поэтому в наш праздник мы вспоминаем и благодарим всех, кто строил комбинат, выводил его на проектную мощность и увеличивал её. Здоровья, счастья, удачи, успехов и новых побед».
В праздничные выходные на базе отдыха «Вместе парк» прошли спортивно-развлекательные мероприятия: матчевые встречи команд Лебединского ГОКа и ОЭМК по стритболу, дартсу и волейболу, легкоатлетическая эстафета, соревнования по шахматам, пляжному волейболу, бадминтону, настольному теннису, армрестлингу, а также финал первенства по футболу в зачет рабочей спартакиады комбината. Для взрослых и детей были организованы развлекательные эстафеты, мастер-классы, конкурсы, флешмоб и фотосессии, шоу мыльных пузырей, праздничный концерт.