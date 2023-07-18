Сотрудники ОЭМК отметили День металлурга

«Команда ОЭМК — это профессионалы, люди с железной волей, стальным характером и горячими сердцами, — сказал Кирилл Чернов директор ОЭМК им. А. А. Угарова. — В это непростое время мы можем где-то адаптироваться, а где-то, сжав зубы, пойти на подвиг. Всё потому, что мы поддерживаем и ценим друг друга. Так повелось с самого основания ОЭМК. Поэтому в наш праздник мы вспоминаем и благодарим всех, кто строил комбинат, выводил его на проектную мощность и увеличивал её. Здоровья, счастья, удачи, успехов и новых побед».