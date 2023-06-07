ОЭМК модернизирует оборудование для фильтрации концентрата

В отличие от паровых фильтров с тканевыми секторами, площадь фильтрации у новых агрегатов с керамическими элементами больше, что повышает их производительность. Новые фильтры потребляют меньше электроэнергии, сжатого воздуха и не используют пар. Они также более долговечны — срок службы керамических фильтрующих элементов в 18 раз больше, чем тканевых. Они работают значительно тише, все параметры отображаются на дисплее пульта управления, что значительно упрощает их обслуживание.