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ОЭМК модернизирует оборудование для фильтрации концентрата

7 июня 2023, 10:13
Фото: Валерия Воронова
Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова установит современные экономичные фильтры на участке фабрики окомкования и металлизации. Вместо паровых фильтров с тканевыми секторами будут установлены 11 вакуумных фильтров с керамическими элементами.

Инвестиции Металлоинвеста в проект составят свыше 1 млрд рублей. Поставщик вакуумных фильтров — российский научно-технический центр «БАКОР».

«Модернизация участка пройдет в два этапа: в этом году будут установлены шесть новых фильтров, еще пять — до конца 2026 года, — прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Реализация проекта увеличит эффективность фильтрации, сократит потребление электричества участком фильтрации в 8 раз, уменьшит количество используемого сжатого воздуха и полностью исключит применение пара. Помимо экономии ресурсов, отказ от пара повысит срок службы металлоконструкций и безопасность работ».

Вакуумные фильтры предназначены для обезвоживания железорудного концентрата, который поступает на ОЭМК с Лебединского горно-обогатительного комбината по специальному трубопроводу в виде пульпы — смеси из концентрата и 50% воды.

В отличие от паровых фильтров с тканевыми секторами, площадь фильтрации у новых агрегатов с керамическими элементами больше, что повышает их производительность. Новые фильтры потребляют меньше электроэнергии, сжатого воздуха и не используют пар. Они также более долговечны — срок службы керамических фильтрующих элементов в 18 раз больше, чем тканевых. Они работают значительно тише, все параметры отображаются на дисплее пульта управления, что значительно упрощает их обслуживание.

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#Кристина Семенчук#Металлоинвест#Фильтр#Проект#Город#Белгородская область
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