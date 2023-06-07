ОЭМК модернизирует оборудование для фильтрации концентрата

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Инвестиции Металлоинвеста в проект составят свыше 1 млрд рублей. Поставщик вакуумных фильтров — российский научно-технический центр «БАКОР».
«Модернизация участка пройдет в два этапа: в этом году будут установлены шесть новых фильтров, еще пять — до конца 2026 года, — прокомментировал управляющий директор ОЭМК Кирилл Чернов. — Реализация проекта увеличит эффективность фильтрации, сократит потребление электричества участком фильтрации в 8 раз, уменьшит количество используемого сжатого воздуха и полностью исключит применение пара. Помимо экономии ресурсов, отказ от пара повысит срок службы металлоконструкций и безопасность работ».
Вакуумные фильтры предназначены для обезвоживания железорудного концентрата, который поступает на ОЭМК с Лебединского горно-обогатительного комбината по специальному трубопроводу в виде пульпы — смеси из концентрата и 50% воды.
В отличие от паровых фильтров с тканевыми секторами, площадь фильтрации у новых агрегатов с керамическими элементами больше, что повышает их производительность. Новые фильтры потребляют меньше электроэнергии, сжатого воздуха и не используют пар. Они также более долговечны — срок службы керамических фильтрующих элементов в 18 раз больше, чем тканевых. Они работают значительно тише, все параметры отображаются на дисплее пульта управления, что значительно упрощает их обслуживание.