Сотрудники Металлоинвеста стали лауреатами премии имени Алексея Угарова

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Updated Сегодня, 09:10
Премия учреждена в 2012 году правительством Белгородской области и компанией «Металлоинвест» в память о бывшем генеральном директоре ОЭМК, Заслуженном металлурге РСФСР, Почётном гражданине Белгородской области и Старого Оскола Алексее Угарове. Её лауреатами становятся лучшие сотрудники промышленных предприятий, научные работники и специалисты вузов региона.
«Алексей Алексеевич Угаров был сильным и принципиальным, но в то же время добрым и отзывчивым человеком. Он много помогал людям и как руководитель, и как депутат, — отметил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. — Поздравляю лауреатов премии с высокой наградой. Вы — металлурги, горняки, промышленники — золотой фонд Белгородчины. Спасибо за ваш созидательный труд».
На соискание было выдвинуто восемь номинантов, три из которых признаны лауреатами. В номинации «Личный вклад» отмечена Ольга Костылёва, ведущий инженер-химик завода «Краски КВИЛ». Ольга занимается разработкой и совершенствованием высокотехнологичных отечественных лакокрасочных материалов для транспортного машиностроения, промышленного сектора, нефтегазовой и химической сфер применения. Разработанные на заводе материалы используются на ведущих предприятиях России и Белоруссии.
Обладателем премии в номинации «Рабочий года» стал Сергей Смирнов, электромонтёр управления по ремонту электроэнергетического оборудования ОЭМК. Сергей принимал активное участие в крупных инвестиционных проектах: замене электродвигателя дуореверсивной клети стана-700 сортопрокатного цеха № 1, техническом перевооружении участка фильтрации и запуске электрооборудования новой градирни фабрики окомкования и металлизации, модернизации электрооборудования шлаковой тележки для сталеплавильных печей и изготовлении многоамперных кабелей дуговых сталеплавильных печей электросталеплавильного цеха. Реализация проектов позволила комбинату показать высокие производственные результаты.
Награды в номинации «Молодой специалист» удостоен начальник теплотехнической лаборатории Энергоцентра Лебединского ГОКа Андрей Дейнеко. Он отвечает за введение в работу нового, современного оборудования и реконструкцию действующего производства. При непосредственном участии Андрея были реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем воздухо- и теплоснабжения, оптимизации потребления предприятием тепловой и электрической энергии.