Сотрудники Металлоинвеста стали лауреатами премии имени Алексея Угарова

На соискание было выдвинуто восемь номинантов, три из которых признаны лауреатами. В номинации «Личный вклад» отмечена Ольга Костылёва, ведущий инженер-химик завода «Краски КВИЛ». Ольга занимается разработкой и совершенствованием высокотехнологичных отечественных лакокрасочных материалов для транспортного машиностроения, промышленного сектора, нефтегазовой и химической сфер применения. Разработанные на заводе материалы используются на ведущих предприятиях России и Белоруссии.