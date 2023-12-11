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Металлоинвест признан лидером ESG-индексов РСПП за 10 лет

Металлоинвест признан лидером ESG-индексов РСПП за 10 лет

11 декабря 2023, 12:53
Металлоинвест признан лидером индексов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в области устойчивого развития за период с 2014 по 2023 годы.

Награждение состоялось в рамках расширенного заседания комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП, посвященного 10-летию проекта по расчету ESG-индексов РСПП.

«Металлоинвест сформировал бизнес-стратегию, основанную на устойчивом развитии, задолго до того, как это стало общим трендом. Несмотря на новые вызовы, Компания сохраняет выбранный вектор: реализует инвестиционные проекты с применением наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды, инвестирует значительные средства в развитие территорий, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Индексы РСПП разработаны экспертами с учётом лучших практик. Они позволяют нам оценивать эффективность проделанной работы, определять направления для дальнейшего развития. Мы признательны РСПП за оценку нашей деятельности в области ESG».

РСПП готовит индексы устойчивого развития ежегодно, начиная с 2014 года. На протяжении всего этого периода Компания демонстрирует стабильно высокие результаты.

В 2023 году Металлоинвест вошел в группу А, включающую 19 компаний с наивысшим значением индекса «Ответственность и открытость». Он отражает уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в публичной корпоративной отчетности российских компаний. Индекс оценивает, насколько объем и качество этой информации отражают воздействие компаний на социальную и природную среду.

Также Металлоинвест стал одной из 22 компаний группы А, подтвердивших позитивную динамику индекса «Вектор устойчивого развития». Индекс характеризует изменение показателей деятельности компаний в сфере устойчивого развития. Он показывает изменения социально-экономических и экологических показателей за ряд лет, а также насколько ощутимее становится вклад компаний в социально-экономическое благополучие.

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