Металлоинвест признан лидером ESG-индексов РСПП за 10 лет

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Награждение состоялось в рамках расширенного заседания комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП, посвященного 10-летию проекта по расчету ESG-индексов РСПП.
«Металлоинвест сформировал бизнес-стратегию, основанную на устойчивом развитии, задолго до того, как это стало общим трендом. Несмотря на новые вызовы, Компания сохраняет выбранный вектор: реализует инвестиционные проекты с применением наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды, инвестирует значительные средства в развитие территорий, — отметила заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова. — Индексы РСПП разработаны экспертами с учётом лучших практик. Они позволяют нам оценивать эффективность проделанной работы, определять направления для дальнейшего развития. Мы признательны РСПП за оценку нашей деятельности в области ESG».
РСПП готовит индексы устойчивого развития ежегодно, начиная с 2014 года. На протяжении всего этого периода Компания демонстрирует стабильно высокие результаты.
В 2023 году Металлоинвест вошел в группу А, включающую 19 компаний с наивысшим значением индекса «Ответственность и открытость». Он отражает уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в публичной корпоративной отчетности российских компаний. Индекс оценивает, насколько объем и качество этой информации отражают воздействие компаний на социальную и природную среду.
Также Металлоинвест стал одной из 22 компаний группы А, подтвердивших позитивную динамику индекса «Вектор устойчивого развития». Индекс характеризует изменение показателей деятельности компаний в сфере устойчивого развития. Он показывает изменения социально-экономических и экологических показателей за ряд лет, а также насколько ощутимее становится вклад компаний в социально-экономическое благополучие.