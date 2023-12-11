Металлоинвест признан лидером ESG-индексов РСПП за 10 лет

В 2023 году Металлоинвест вошел в группу А, включающую 19 компаний с наивысшим значением индекса «Ответственность и открытость». Он отражает уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в публичной корпоративной отчетности российских компаний. Индекс оценивает, насколько объем и качество этой информации отражают воздействие компаний на социальную и природную среду.