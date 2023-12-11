В 2024 году для белгородцев запустят новые рейсы и более вместительные автобусы

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В следующем году расписание общественного транспорта для белгородцев изменится, рассказал Сергей Евтушенко. Речь идёт о добавлении 157 новых рейсов. Такое решение принято в рамках решения проблемы доступности и нарушений в расписании общественного транспорта при возникновении непогоды.
Также министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области добавил, что на маршрутах, где отмечается высокий пассажирооборот, будут курсировать автобусы большей вместительности. Транспорт большого класса стоит ожидать по направлениям:
На оперсовещании обсудили и другой вопрос в рамках проблемы непогоды и доступности общественного транспорта. Министр сообщил о выезде дополнительных автобусов в таких случаях. А уведомление об этом белгородцы смогут получать в виде СМС.