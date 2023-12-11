В 2024 году для белгородцев запустят новые рейсы и более вместительные автобусы

В Белгородской области запустят 157 новых рейсов и 15 новых автобусов

На оперсовещании правительства Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что в 2024 году в Белгороде появятся новые дополнительные рейсы, а также, что на загруженных маршрутах появятся автобусы большей вместительности. Это 157 новых рейсов и 15 автобусов большого класса.

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