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Расписание автобусов

В 2024 году для белгородцев запустят новые рейсы и более вместительные автобусы

11 декабря 2023, 11:46
Фото: 1MI
Расписание автобусов

В Белгородской области запустят 157 новых рейсов и 15 новых автобусов

На оперсовещании правительства Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что в 2024 году в Белгороде появятся новые дополнительные рейсы, а также, что на загруженных маршрутах появятся автобусы большей вместительности. Это 157 новых рейсов и 15 автобусов большого класса.

В следующем году расписание общественного транспорта для белгородцев изменится, рассказал Сергей Евтушенко. Речь идёт о добавлении 157 новых рейсов. Такое решение принято в рамках решения проблемы доступности и нарушений в расписании общественного транспорта при возникновении непогоды.

Также министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области добавил, что на маршрутах, где отмечается высокий пассажирооборот, будут курсировать автобусы большей вместительности. Транспорт большого класса стоит ожидать по направлениям:

  • Северный — Дубовое (мкр. «Улитка»)
  • Новосадовый
  • Майский
  • Разумное

На оперсовещании обсудили и другой вопрос в рамках проблемы непогоды и доступности общественного транспорта. Министр сообщил о выезде дополнительных автобусов в таких случаях. А уведомление об этом белгородцы смогут получать в виде СМС.

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#Город#Общество#Белгородская область#Непогода#Расписание#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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