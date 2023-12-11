Сосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода

В Белгороде наряжают ёлку на Соборной площади

На Соборной площади Белгорода идёт активная подготовка к торжественному открытию новогодней ёлки. Сейчас рабочие украшают дерево сосульками, гирляндами и бусами. О том, каким будет оформление в этом году, рассказали в мэрии.