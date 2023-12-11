Сосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Рабочие уже закончили устанавливать новогоднюю ёлку на Соборной площади. В настоящий момент дерево начали украшать бусами, сосульками и гирляндами. Всего на ёлку повесят 3,5 тыс. элементов оформления. Основание конструкции планируется оформить неоновыми и светодиодными лентами, декоративными секциями.
На прошлой неделе мэр города Валентин Демидов выразил надежду, что уже 14 декабря ёлка будет готова к торжественному открытию. Однако праздничное мероприятие состоится только 16 декабря — в субботу Дед Мороз зажжёт на ёлке огни.
Высота дерева составляет более 30 метров, а его вес — больше 50 тонн. На Соборной площади, помимо ёлки, также появятся ярморочные домики, горка, световые качели, фигурные арки и арт-объекты. Деревья на аллее украсят шарами и гирляндами.