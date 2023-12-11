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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Оформление ёлки на Соборной площади

Сосульками, бусами и гирляндами украсят главную ёлку Белгорода

11 декабря 2023, 10:12
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Оформление ёлки на Соборной площади

В Белгороде наряжают ёлку на Соборной площади

На Соборной площади Белгорода идёт активная подготовка к торжественному открытию новогодней ёлки. Сейчас рабочие украшают дерево сосульками, гирляндами и бусами. О том, каким будет оформление в этом году, рассказали в мэрии.

Рабочие уже закончили устанавливать новогоднюю ёлку на Соборной площади. В настоящий момент дерево начали украшать бусами, сосульками и гирляндами. Всего на ёлку повесят 3,5 тыс. элементов оформления. Основание конструкции планируется оформить неоновыми и светодиодными лентами, декоративными секциями.

На прошлой неделе мэр города Валентин Демидов выразил надежду, что уже 14 декабря ёлка будет готова к торжественному открытию. Однако праздничное мероприятие состоится только 16 декабря — в субботу Дед Мороз зажжёт на ёлке огни.

Высота дерева составляет более 30 метров, а его вес — больше 50 тонн. На Соборной площади, помимо ёлки, также появятся ярморочные домики, горка, световые качели, фигурные арки и арт-объекты. Деревья на аллее украсят шарами и гирляндами.

Оформление ёлки на Соборной площадиОформление ёлки на Соборной площади
Оформление ёлки на Соборной площадиОформление ёлки на Соборной площади
Оформление ёлки на Соборной площадиОформление ёлки на Соборной площади
Оформление ёлки на Соборной площадиОформление ёлки на Соборной площади
Оформление ёлки на Соборной площади
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
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#Белгородская область#Новый год#Ёлка#Соборная площадь#Украшения#Новости Белгорода#Белгород#Новогодняя ёлка#Александра Склярова
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