Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Футбол

И снова потери: футбольный клуб «Салют» покинул ещё один белгородец

11 декабря 2023, 12:09
Фото: 1MI
Футбол

Из белгородского ФК «Салют» ушёл игрок

В этом сезоне уже седьмой игрок покинул футбольный клуб «Салют». Ушёл Григорий Сошников, который успел сыграть за белгородскую команду 32 матча. Сообщается, что контракт расторгли по обоюдному согласию сторон.
Сюжет
Футбол

Футбольный клуб «Салют» покинул полузащитник Григорий Сошников. В официальной группе клуба сообщили, что контракт расторгнут по обоюдному желанию сторон.

Сошников пришёл в клуб в феврале 2022 года. За «Салют» он сыграл 32 матча.

Григорий Сошников стал седьмым, кто покинул футбольный клуб в этом сезоне. Первыми ушли вратарь Кирилл Кашеутов, защитники Никита Жёлтиков и Илья Елисеев, полузащитники Рустам Шабанов и Олег Долгалёв, а также нападающий Тимур Галимзянов.

В конце ноября «Салют» заключил договоры с тремя новыми игроками. Ими стали 16-летние игроки спортивной школы олимпийского резерва №1. Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев родились в Белгородской области.

Григорий СошниковГригорий Сошников
Григорий Сошников
Фото: группа ВК «ФК „Салют Белгород“»
После потерь белгородский «Салют» пополнился тремя 16-летними футболистами
Узнать подробнее
Читайте также:
Игравший в Испании футболист и воспитанник «Локомотива» покинули белгородский «Салют»После «провального» сезона: сразу трое футболистов покинули белгородский ФК «Салют»«Такого кошмарного ещё не было»: тренер белгородского «Салюта» — о финале сезона
#Белгородская область#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе
Сегодня, 13:28
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43