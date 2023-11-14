После «провального» сезона: сразу трое футболистов покинули белгородский ФК «Салют»

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Published Сегодня, 13:00
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Сегодня, 14 ноября, в официальной группе футбольного клуба «Салют Белгород» появилась информация об уходе сразу троих футболистов.
Сначала стало известно об уходе защитника Ильи Елисеева. Спустя время появилась информация об уходе полузащитников Рустама Шабанова и Олега Долгалёва. Сообщается, что контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
Все трое игроков пришли в футбольный клуб «Салют» летом 2023 года. Елисеев и Долгалёв сыграли в команде по 18 матчей, а Шабанов поучаствовал в девяти играх.
Ранее ушёл ещё один игрок — нападающий Тимур Галимзянов. Причины ухода не раскрывали.
Напомним, что в этом сезоне белгородский футбольный клуб уже много раз проигрывал в матчах. Так, последняя игра состоялась 11 ноября: белгородцы крупно уступили ивановскому «Текстильщику». Главный тренер Виктор Навоченко назвал сезон «провальным» и «кошмарным», а капитан команды поставил сезону «кол».