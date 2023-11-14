После «провального» сезона: сразу трое футболистов покинули белгородский ФК «Салют»

Напомним, что в этом сезоне белгородский футбольный клуб уже много раз проигрывал в матчах. Так, последняя игра состоялась 11 ноября: белгородцы крупно уступили ивановскому «Текстильщику». Главный тренер Виктор Навоченко назвал сезон «провальным» и «кошмарным», а капитан команды поставил сезону «кол».