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Футбол

После «провального» сезона: сразу трое футболистов покинули белгородский ФК «Салют»

14 ноября 2023, 13:00
Фото: официальная группа "ФК "Салют Белгород""
Футбол

Три игрока белгородского «Салюта» покинули команду

Ещё три игрока покинули белгородских футбольный клуб. Причины ухода не называются. Текущий сезон у «Салюта» стал «провальным», как выразился сам главный тренер.
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Футбол

Сегодня, 14 ноября, в официальной группе футбольного клуба «Салют Белгород» появилась информация об уходе сразу троих футболистов.

Сначала стало известно об уходе защитника Ильи Елисеева. Спустя время появилась информация об уходе полузащитников Рустама Шабанова и Олега Долгалёва. Сообщается, что контракты с футболистами расторгнуты по обоюдному согласию сторон.

Все трое игроков пришли в футбольный клуб «Салют» летом 2023 года. Елисеев и Долгалёв сыграли в команде по 18 матчей, а Шабанов поучаствовал в девяти играх.

Ранее ушёл ещё один игрок — нападающий Тимур Галимзянов. Причины ухода не раскрывали.

Напомним, что в этом сезоне белгородский футбольный клуб уже много раз проигрывал в матчах. Так, последняя игра состоялась 11 ноября: белгородцы крупно уступили ивановскому «Текстильщику». Главный тренер Виктор Навоченко назвал сезон «провальным» и «кошмарным», а капитан команды поставил сезону «кол».

Ушедший игрокУшедший игрок
Ушедший игрокУшедший игрок
Ушедший игрокУшедший игрок
Ушедший игрок
Фото: официальная группа "ФК "Салют Белгород""
Минус один: белгородский ФК «Салют» лишился нападающего
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#Спорт#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Уход#Белгород#Виктор навоченко#Александра Склярова
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