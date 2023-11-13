«Такого кошмарного ещё не было»: тренер белгородского «Салюта» — о финале сезона

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
11 ноября в Иваново в рамках 18-го тура LEON-Второй лиги встретились белгородский «Салют» и местный «Текстильщик». Футбольный матч завершился счётом 4:0 в пользу хозяев.
Череду неудач белгородской команды прокомментировал её главный тренер Виктор Навоченко. По его словам, «такого кошмарного сезона ещё не было».
Неплохое начало, но нельзя пропускать нелепые голы. А так игра шла — то одна команда атаковала, то другая. К сожалению, мы свои моменты не реализовали. Я прошу прощения перед болельщиками нашей команды. Провальный сезон, безобразный.
Виктор Навоченко
На вопрос о том, что в этом сезоне у белгородцев пошло не так, Навоченко ответил, что не хватало лидера, который повёл бы за собой в трудные минуты. «Такого у нас не оказалось», — добавил Навоченко.
Надо дальше что-то думать. Пусть руководство принимает решение.
Виктор Навоченко
Капитан белгородского «Салюта» Денис Дёгтев тоже извинился перед болельщиками. По его словам, команда должна быть выше в турнирной таблице. «Очень тяжело прошёл сезон: не на двойку, а на кол», — заключил Дёгтев.