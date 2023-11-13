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Футбол

«Такого кошмарного ещё не было»: тренер белгородского «Салюта» — о финале сезона

13 ноября 2023, 07:06
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» крупно проиграл ивановскому «Текстильщику»

Игра состоялась 11 ноября и завершилась счётом 4:0, сообщили в пресс-службе «Салюта». Главный тренер белгородцев Виктор Навоченко назвал сезон провальным, безобразным и кошмарным. По его мнению, повлияло на неудачи и то, что в команде не было лидера.
Сюжет
Футбол

11 ноября в Иваново в рамках 18-го тура LEON-Второй лиги встретились белгородский «Салют» и местный «Текстильщик». Футбольный матч завершился счётом 4:0 в пользу хозяев.

Череду неудач белгородской команды прокомментировал её главный тренер Виктор Навоченко. По его словам, «такого кошмарного сезона ещё не было».

Неплохое начало, но нельзя пропускать нелепые голы. А так игра шла — то одна команда атаковала, то другая. К сожалению, мы свои моменты не реализовали. Я прошу прощения перед болельщиками нашей команды. Провальный сезон, безобразный.
Виктор Навоченко

На вопрос о том, что в этом сезоне у белгородцев пошло не так, Навоченко ответил, что не хватало лидера, который повёл бы за собой в трудные минуты. «Такого у нас не оказалось», — добавил Навоченко.

Надо дальше что-то думать. Пусть руководство принимает решение.
Виктор Навоченко

Капитан белгородского «Салюта» Денис Дёгтев тоже извинился перед болельщиками. По его словам, команда должна быть выше в турнирной таблице. «Очень тяжело прошёл сезон: не на двойку, а на кол», — заключил Дёгтев.

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