Игравший в Испании футболист и воспитанник «Локомотива» покинули белгородский «Салют»

Никита Жёлтиков — воспитанник московского «Локомотива». Выступал за «Калугу», «Сатурн», «Казанку» и молодёжный состав «Локомотива», играл в ростовском СКА. В «Салют» пришёл в июле 2023 года. С белгородцами он сыграл 11 матчей.