Игравший в Испании футболист и воспитанник «Локомотива» покинули белгородский «Салют»

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Футбольный клуб «Салют» покинули ещё двое игроков. Из команды ушли вратарь Кирилл Кашеутов и защитник Никита Жёлтиков.
Кашеутов является воспитанником академий «Сибирь» и «Кубань». Играл за «Черноморец», «Форте» и «Зорький», также выступал за эстонский клуб «Ида-Вирумаа» и испанские «Фуэнлабрада Б Промесас», «Леганес С». Был участником медийной футбольной лиги.
В белгородскую команду Кашеутов пришёл в октябре 2023 года. За «Салют» он успел сыграть пять матчей.
Никита Жёлтиков — воспитанник московского «Локомотива». Выступал за «Калугу», «Сатурн», «Казанку» и молодёжный состав «Локомотива», играл в ростовском СКА. В «Салют» пришёл в июле 2023 года. С белгородцами он сыграл 11 матчей.
Контракты с Кашеутовым и Жёлтиковым расторгли по обоюдному согласию сторон. «Тренерский штаб нашего клуба не видит их в составе „Салюта“ на следующий сезон», — так футбольный клуб прокомментировал ситуацию «Белпрессе».
Всего в ноябре «Салют» покинули шестеро игроков.