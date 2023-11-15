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Published Сегодня, 12:05

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Футбол

Игравший в Испании футболист и воспитанник «Локомотива» покинули белгородский «Салют»

15 ноября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» остался без вратаря и защитника

Из команды ушли Кирилл Кашеутов и Никита Жёлтиков. Контракты с ними расторгли по обоюдному согласию, сообщили в пресс-службе клуба.
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Футбол

Футбольный клуб «Салют» покинули ещё двое игроков. Из команды ушли вратарь Кирилл Кашеутов и защитник Никита Жёлтиков.

Кашеутов является воспитанником академий «Сибирь» и «Кубань». Играл за «Черноморец», «Форте» и «Зорький», также выступал за эстонский клуб «Ида-Вирумаа» и испанские «Фуэнлабрада Б Промесас», «Леганес С». Был участником медийной футбольной лиги.

В белгородскую команду Кашеутов пришёл в октябре 2023 года. За «Салют» он успел сыграть пять матчей.

Никита Жёлтиков — воспитанник московского «Локомотива». Выступал за «Калугу», «Сатурн», «Казанку» и молодёжный состав «Локомотива», играл в ростовском СКА. В «Салют» пришёл в июле 2023 года. С белгородцами он сыграл 11 матчей.

Контракты с Кашеутовым и Жёлтиковым расторгли по обоюдному согласию сторон. «Тренерский штаб нашего клуба не видит их в составе „Салюта“ на следующий сезон», — так футбольный клуб прокомментировал ситуацию «Белпрессе».

Всего в ноябре «Салют» покинули шестеро игроков.

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