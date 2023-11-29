После потерь белгородский «Салют» пополнился тремя 16-летними футболистами

Дмитрий Боровиков родом из Прохоровского района. Заниматься футболом начал в местном «Факеле», а затем перешёл в шебекинскую «Академию спорта». Станислав Букатов из Белгорода начинал заниматься в ДЮСШ №6, затем перешёл в шебекинскую «Академию спорта». А Степан Иноземцев из Шебекино занимался в ДЮСШ №3 и в ДЮСШ №6.