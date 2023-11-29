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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Новые игроки "Салюта"

После потерь белгородский «Салют» пополнился тремя 16-летними футболистами

29 ноября 2023, 10:48
Фото: официальная группа ФК "Салют" в ВК
Новые игроки "Салюта"

Белгородский «Салют» заключил контракты с тремя футболистами

Профессиональные контракты клуб подписал с футболистами 2007 года рождения. Они являются игроками спортивной школы олимпийского резерва №1. Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев родились в Белгородской области, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
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Футбол

В состав команды футбольного клуба «Салют» вступили трое 16-летних футболистов. Профессиональные контракты заключили Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев. В 2023 году белгородцы стали чемпионами Юношеской футбольной лиги Центр-2 в составе СШОР №1. Команду тогда возглавляли тренеры Родион Нагинайлов и Валерий Маслов.

В официальной группе клуба рассказали немного подробностей о новых игроках. Известно, что все футболисты родились в Белгородской области.

Дмитрий Боровиков родом из Прохоровского района. Заниматься футболом начал в местном «Факеле», а затем перешёл в шебекинскую «Академию спорта». Станислав Букатов из Белгорода начинал заниматься в ДЮСШ №6, затем перешёл в шебекинскую «Академию спорта». А Степан Иноземцев из Шебекино занимался в ДЮСШ №3 и в ДЮСШ №6.

Напомним, что футбольный клуб «Салют» в этом сезоне претерпел немалые потери. За ноябрь команду покинули шестеро участников. В их число вошли вратарь Кирилл Кашеутов, защитник Никита Жёлтиков, защитник Илья Елисеев, полузащитники Рустам Шабанов и Олег Долгалёв, а также нападающий Тимур Галимзянов.

Новые игроки "Салюта"Новые игроки "Салюта"
Новые игроки "Салюта"Новые игроки "Салюта"
Новые игроки "Салюта"Новые игроки "Салюта"
Новые игроки "Салюта"
Фото: официальная группа ФК "Салют" в ВК
Игравший в Испании футболист и воспитанник «Локомотива» покинули белгородский «Салют»
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#Белгородская область#Футбол#Салют#Новости Белгорода#Фк салют#Контракт#Белгород#Александра Склярова
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