После потерь белгородский «Салют» пополнился тремя 16-летними футболистами

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В состав команды футбольного клуба «Салют» вступили трое 16-летних футболистов. Профессиональные контракты заключили Дмитрий Боровиков, Станислав Букатов и Степан Иноземцев. В 2023 году белгородцы стали чемпионами Юношеской футбольной лиги Центр-2 в составе СШОР №1. Команду тогда возглавляли тренеры Родион Нагинайлов и Валерий Маслов.
В официальной группе клуба рассказали немного подробностей о новых игроках. Известно, что все футболисты родились в Белгородской области.
Дмитрий Боровиков родом из Прохоровского района. Заниматься футболом начал в местном «Факеле», а затем перешёл в шебекинскую «Академию спорта». Станислав Букатов из Белгорода начинал заниматься в ДЮСШ №6, затем перешёл в шебекинскую «Академию спорта». А Степан Иноземцев из Шебекино занимался в ДЮСШ №3 и в ДЮСШ №6.
Напомним, что футбольный клуб «Салют» в этом сезоне претерпел немалые потери. За ноябрь команду покинули шестеро участников. В их число вошли вратарь Кирилл Кашеутов, защитник Никита Жёлтиков, защитник Илья Елисеев, полузащитники Рустам Шабанов и Олег Долгалёв, а также нападающий Тимур Галимзянов.