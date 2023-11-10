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Футбол

Минус один: белгородский ФК «Салют» лишился нападающего

10 ноября 2023, 09:31
Фото: 1MI
Футбол

Из белгородского ФК «Салют» ушёл игрок

Из белгородской футбольной команды ушёл один из игроков. Состав покинул нападающий Тимур Галимзянов. Причины его ухода неизвестны.
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Футбол

Нападающий футбольного клуба «Салют» Тимур Галимзянов покинул команду. Причины ухода в официальной группе ФК не сообщили.

За всё время футболист сыграл за «Салют» 13 матчей. Общая длительность игр составила 439 минут. Игрок получил всего одну жёлтую карточку.

Ранее в состав сборной России по футболу вызвали белгородца Ивана Лантратова.

Напомним, что в этом сезоне белгородские футболисты продолжают проигрывать во встречах с другими клубами. «Салют» потерпел поражение и в последней игре с липецким «Металлургом». «Стыдно, позорно, обидно», — описал игру капитан белгородцев Виктор Навоченко.

Кроме этого, тренер связывает проигрыши команды с комплектованием: после прошлого сезона десять человек перешли в другие команды.

«Позор, стыд»: Навоченко — об очередном проигрыше белгородского «Салюта»
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#Белгородская область#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Футболист#Нападающий#Белгород#Александра Склярова
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