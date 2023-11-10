Минус один: белгородский ФК «Салют» лишился нападающего

Напомним, что в этом сезоне белгородские футболисты продолжают проигрывать во встречах с другими клубами. «Салют» потерпел поражение и в последней игре с липецким «Металлургом». «Стыдно, позорно, обидно», — описал игру капитан белгородцев Виктор Навоченко.