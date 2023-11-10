Минус один: белгородский ФК «Салют» лишился нападающего

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Нападающий футбольного клуба «Салют» Тимур Галимзянов покинул команду. Причины ухода в официальной группе ФК не сообщили.
За всё время футболист сыграл за «Салют» 13 матчей. Общая длительность игр составила 439 минут. Игрок получил всего одну жёлтую карточку.
Ранее в состав сборной России по футболу вызвали белгородца Ивана Лантратова.
Напомним, что в этом сезоне белгородские футболисты продолжают проигрывать во встречах с другими клубами. «Салют» потерпел поражение и в последней игре с липецким «Металлургом». «Стыдно, позорно, обидно», — описал игру капитан белгородцев Виктор Навоченко.
Кроме этого, тренер связывает проигрыши команды с комплектованием: после прошлого сезона десять человек перешли в другие команды.