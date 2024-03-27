«Близнец» нашёлся! Как работники Металлоинвеста спасают тяжело больных людей

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Трансплантация костного мозга нужна для лечения онкологических, аутоиммунных, наследственных болезней, а также заболеваний крови. Ежегодно в этой процедуре нуждаются более пяти тысяч россиян. Близкие родственники могут стать донорами только в 15-20% случаев. Чаще всего нужно искать «генетического близнеца».
Это люди, которые не являются родственниками, однако у них идентичные генотипы. Такие «близнецы» есть у большинства людей, и они могут стать донорами. Но вероятность тканевой совместимости донора и пациента очень невелика — примерно 1 к 10 000.
Информацию о потенциальных донорах в России собирает Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нём числятся 215 тысяч человек. Чтобы каждый пациент нашёл своего донора, последних должно быть не менее полумиллиона. Благодаря проекту «Помощь у нас в крови», который в 2022 году запустил Металлоинвест, потенциальными донорами костного мозга стали 538 работников компании.
Бригадир рудоуправления Лебединского ГОКа Станислав Титовский записался в регистр несколько лет назад. Летом прошлого года ему позвонили с просьбой помочь стволовыми клетками пациенту петербургского НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии. О нём Титовскому ничего не сообщили, кроме веса (он нужен, чтобы рассчитать объём переливания). И того, что лейкоз крови поставил его на грань жизни и смерти.
В Белгородской области Титовский стал седьмым донором кроветворных стволовых клеток. Сначала их сдачу запланировали на июль, но пациенту стало хуже, и пришлось ждать, пока его состояние придёт в норму. В итоге в Петербург Станислав отправился уже в декабре. Стволовые клетки у него брали без хирургического вмешательства — прямо из крови. За неделю до операции донору начали вводить препарат, который провоцирует их выделение.
— Помните состояние, когда начинается грипп? Все кости ломит, слабость, угнетённость, — рассказывает Титовский. — По ощущениям ничего страшного — вполне переносимо.
Сама операция напоминала взятие кровяной плазмы и была для горняка привычной: он тоже Почётный донор, за его плечами — 63 кровосдачи! Только на этот раз специальный аппарат извлекал из крови стволовые клетки. А вскоре врачи рассказали губкинцу: их уже перелили пациенту, они полностью прижились, и больной пошёл на поправку.
Когда Станислав собрался на операцию, жена и дочка спорить не стали. Поддержали решение и коллеги. На участке, где он работает, доноров немало — так что это практически корпоративная традиция.
— Коллектив у нас мужской, суровый, — улыбается Станислав. — Собирался в Питер — мужики надо мной подшучивали: мол, смотри, чтобы тебе там чего-нибудь не вырезали! Когда вернулся и рассказал, что сдать стволовые клетки — это не страшно, ребята удивлялись. Но все были единодушны: «Молодец. Помог!»
— В моей донорской практике сдача стволовых клеток получилась самой значимой и волнующей. С одной стороны, ты просто проходишь медицинскую процедуру — пусть хлопотную и не очень приятную. Но зато твоё решение, твоя помощь спасает чью-то жизнь. И это здорово!
Донорство костного мозга — процедура безвозмездная и добровольная. Войти в регистр может каждый желающий от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Для этого нужно сдать из вены всего 3 миллилитра крови — для определения её типа.
Процедура сдачи костного мозга проходит только в государственных клиниках. Она бывает двух видов: эксфузия — пункция тазовой кости и аферез — когда клетки берут из крови.
Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова