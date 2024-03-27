Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

«Близнец» нашёлся! Как работники Металлоинвеста спасают тяжело больных людей

«Близнец» нашёлся! Как работники Металлоинвеста спасают тяжело больных людей

27 марта 2024, 12:32
Фото: Александр Белашов
В декабре прошлого года работник Лебединского ГОКА стал донором костного мозга.

Помощь — в крови

Трансплантация костного мозга нужна для лечения онкологических, аутоиммунных, наследственных болезней, а также заболеваний крови. Ежегодно в этой процедуре нуждаются более пяти тысяч россиян. Близкие родственники могут стать донорами только в 15-20% случаев. Чаще всего нужно искать «генетического близнеца».

Это люди, которые не являются родственниками, однако у них идентичные генотипы. Такие «близнецы» есть у большинства людей, и они могут стать донорами. Но вероятность тканевой совместимости донора и пациента очень невелика — примерно 1 к 10 000.

Информацию о потенциальных донорах в России собирает Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас в нём числятся 215 тысяч человек. Чтобы каждый пациент нашёл своего донора, последних должно быть не менее полумиллиона. Благодаря проекту «Помощь у нас в крови», который в 2022 году запустил Металлоинвест, потенциальными донорами костного мозга стали 538 работников компании.

«Как гриппом поболел»

Бригадир рудоуправления Лебединского ГОКа Станислав Титовский записался в регистр несколько лет назад. Летом прошлого года ему позвонили с просьбой помочь стволовыми клетками пациенту петербургского НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии. О нём Титовскому ничего не сообщили, кроме веса (он нужен, чтобы рассчитать объём переливания). И того, что лейкоз крови поставил его на грань жизни и смерти.

В Белгородской области Титовский стал седьмым донором кроветворных стволовых клеток. Сначала их сдачу запланировали на июль, но пациенту стало хуже, и пришлось ждать, пока его состояние придёт в норму. В итоге в Петербург Станислав отправился уже в декабре. Стволовые клетки у него брали без хирургического вмешательства — прямо из крови. За неделю до операции донору начали вводить препарат, который провоцирует их выделение.

— Помните состояние, когда начинается грипп? Все кости ломит, слабость, угнетённость, — рассказывает Титовский. — По ощущениям ничего страшного — вполне переносимо.

Сама операция напоминала взятие кровяной плазмы и была для горняка привычной: он тоже Почётный донор, за его плечами — 63 кровосдачи! Только на этот раз специальный аппарат извлекал из крови стволовые клетки. А вскоре врачи рассказали губкинцу: их уже перелили пациенту, они полностью прижились, и больной пошёл на поправку.

Когда Станислав собрался на операцию, жена и дочка спорить не стали. Поддержали решение и коллеги. На участке, где он работает, доноров немало — так что это практически корпоративная традиция.

— Коллектив у нас мужской, суровый, — улыбается Станислав. — Собирался в Питер — мужики надо мной подшучивали: мол, смотри, чтобы тебе там чего-нибудь не вырезали! Когда вернулся и рассказал, что сдать стволовые клетки — это не страшно, ребята удивлялись. Но все были единодушны: «Молодец. Помог!»

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

— В моей донорской практике сдача стволовых клеток получилась самой значимой и волнующей. С одной стороны, ты просто проходишь медицинскую процедуру — пусть хлопотную и не очень приятную. Но зато твоё решение, твоя помощь спасает чью-то жизнь. И это здорово!

КСТАТИ

Донорство костного мозга — процедура безвозмездная и добровольная. Войти в регистр может каждый желающий от 18 до 45 лет, не имеющий противопоказаний. Для этого нужно сдать из вены всего 3 миллилитра крови — для определения её типа.

Процедура сдачи костного мозга проходит только в государственных клиниках. Она бывает двух видов: эксфузия — пункция тазовой кости и аферез — когда клетки берут из крови.

Ярослав Макаров

Фото Александра Белашова

Читайте также:
На ЛГОКе приступили к испытаниям облегчённых кузовов для большегрузных самосваловНовый тренировочный комплекс ЛГОКа повышает безопасность проведения высотных работМеталлоинвест реализует проект по созданию беспроводной сети передачи данных на ЛГОКе
#Общество#Белгородская область#Металлоинвест#Операция#Трансплантация#Пациент#Коллеги#Онкология#Кровь#Стволовые клетки#Аппарат#Донорство#Лейкоз#Близнец#Артем Черненко
Подпишитесь
Взрыв в Белгородской области привёл к пожару на сельхозпредприятии
Сегодня, 11:43
Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду
Сегодня, 10:13
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
846 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 09:55
Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций
Сегодня, 09:40
"