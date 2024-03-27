«Близнец» нашёлся! Как работники Металлоинвеста спасают тяжело больных людей

В Белгородской области Титовский стал седьмым донором кроветворных стволовых клеток. Сначала их сдачу запланировали на июль, но пациенту стало хуже, и пришлось ждать, пока его состояние придёт в норму. В итоге в Петербург Станислав отправился уже в декабре. Стволовые клетки у него брали без хирургического вмешательства — прямо из крови. За неделю до операции донору начали вводить препарат, который провоцирует их выделение.