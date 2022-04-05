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Новый тренировочный комплекс ЛГОКа повышает безопасность проведения высотных работ

5 апреля 13:38
Фото: пресс-служба Лебединского ГОКа
На Лебединском ГОКе (входит в компанию «Металлоинвест») введён в эксплуатацию многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для обучения сотрудников безопасному выполнению работ на высоте.

Сооружение высотой семь метров разделено на зоны, имитирующие разные виды высотных работ: в замкнутом пространстве, на вертикальных лестницах, цилиндрической поверхности, деревянных и железобетонных опорах линий электропередач, скате кровли с наклоном в 25 градусов.

В России почти треть несчастных случаев на производстве связана с падением с высоты. Проактивная работа с этой категорией рисков имеет огромное значения для сохранения жизни и здоровья сотрудников, охране труда и окружающей среды Лебединского ГОКа. Под руководством опытных инструкторов и промышленных альпинистов нашего методического центра обучение на новом комплексе в этом году пройдут 800 работников комбината. Алексей Ушаков, директор по промышленной безопасности

Обучение включает в себя теоретическую и практическую часть. Тренажёры позволяют отрабатывать широкий спектр методов и приёмов проведения работ в различных условиях, включая алгоритмы эвакуации с рабочих мест на высоте и из замкнутых пространств.

Тренажёры были спроектированы и изготовлены в России по рекомендациям специалистов Лебединского ГОКа. Соответствие оборудования современным требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности подтверждено аудитом проведённого «Методическим центром разработки и внедрения средств индивидуальной защиты и стационарных анкерных систем» (МЦ СИЗ и САС, г. Москва).

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