Новый тренировочный комплекс ЛГОКа повышает безопасность проведения высотных работ

В России почти треть несчастных случаев на производстве связана с падением с высоты. Проактивная работа с этой категорией рисков имеет огромное значения для сохранения жизни и здоровья сотрудников, охране труда и окружающей среды Лебединского ГОКа. Под руководством опытных инструкторов и промышленных альпинистов нашего методического центра обучение на новом комплексе в этом году пройдут 800 работников комбината. Алексей Ушаков, директор по промышленной безопасности