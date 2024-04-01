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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

След в небе после взрыва

После тихой ночи: над Белгородом вновь было громко

1 апреля 2024, 07:21
Фото: Bel.ru
След в небе после взрыва

Взрыв раздался в небе над Белгородом

Грохот в небе горожане услышали после 10:00. В небе белгородцы заметили следы. В то же время федеральные СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

В Белгороде вновь было громко. Взрыв прозвучал после 10:00. В небе остался след.

Официальной информации о том, что это было, пока не поступало. По предварительным данным, громкие звуки связаны с работой ВС РФ. К тому же, федеральные СМИ сообщают о взрывах в Харькове.

Напомним, что громким было утро и в последний день марта. Накануне над Белгородом и районом ПВО сбила 10 воздушных целей. В результате атаки ВСУ ранена женщина. Разрушения в Белгороде выявлены в 18 частных домах и одной квартире МКД.

Также ВСУ накануне атаковали Борисовский район, Валуйский и Грайворонский горокруга. В результате обстрела последнего погибла женщина.

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