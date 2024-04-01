После тихой ночи: над Белгородом вновь было громко

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Белгороде вновь было громко. Взрыв прозвучал после 10:00. В небе остался след.
Официальной информации о том, что это было, пока не поступало. По предварительным данным, громкие звуки связаны с работой ВС РФ. К тому же, федеральные СМИ сообщают о взрывах в Харькове.
Напомним, что громким было утро и в последний день марта. Накануне над Белгородом и районом ПВО сбила 10 воздушных целей. В результате атаки ВСУ ранена женщина. Разрушения в Белгороде выявлены в 18 частных домах и одной квартире МКД.
Также ВСУ накануне атаковали Борисовский район, Валуйский и Грайворонский горокруга. В результате обстрела последнего погибла женщина.