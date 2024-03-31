Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбило окна в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждены 18 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Огонь оперативно ликвидировали пожарные.
Кроме того, осколками посекло три автомобиля. Есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения — об этом ранее сообщали подписчики Бел.Ру. Аварийные службы уже выехали на места повреждений, чтобы устранить последствия.
В Белгородском районе после работы ПВО зафиксировали разрушения в двух частных домовладениях в посёлке Майский. Там также поврежден один автомобиль.
В посёлке Дубовое в одном частном домовладении выбило окна, посекло фасад и забор. В селе Таврово посечён забор дома.
Также после атаки ВСУ пострадала женщина — у неё ожог.