Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ

Кроме того, осколками посекло три автомобиля. Есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения — об этом ранее сообщали подписчики Бел.Ру. Аварийные службы уже выехали на места повреждений, чтобы устранить последствия.