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Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ

Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ

31 марта 2024, 06:43
Фото: «Настоящий Гладков», Telegram
О последствиях очередного обстрела со стороны ВСУ рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, порядка 18 домовладений пострадали только в Белгороде.

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбило окна в одной квартире многоквартирного дома. Также повреждены 18 частных домов: в двух из них произошло возгорание. Огонь оперативно ликвидировали пожарные.

Кроме того, осколками посекло три автомобиля. Есть повреждения на линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения — об этом ранее сообщали подписчики Бел.Ру. Аварийные службы уже выехали на места повреждений, чтобы устранить последствия.

Фото: «Настоящий Гладков», Telegram

В Белгородском районе после работы ПВО зафиксировали разрушения в двух частных домовладениях в посёлке Майский. Там также поврежден один автомобиль.

В посёлке Дубовое в одном частном домовладении выбило окна, посекло фасад и забор. В селе Таврово посечён забор дома.

Также после атаки ВСУ пострадала женщина — у неё ожог.

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