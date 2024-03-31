Десять снарядов РСЗО Vampire сбили рано утром в воскресенье над Белгородом

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:57
Десять ракет РСЗО RM-70 «Вампир» уничтожили средства ПВО около семи утра в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны. Характерные следы со сбитыми снарядами зафиксировали на камеру.
Череду мощных взрывов слышали ранее местные жители. По предварительным данным, есть повреждения в частном секторе на юго-западе города. Сообщают об одном пострадавшем, но информация официально не подтверждена.
Также спасатели объявили ракетную опасность: зазвучали сирены, а местным жителям пришли уведомления. В 7:50 опасности дали «отбой».