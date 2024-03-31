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сбитые цели над городом

Десять снарядов РСЗО Vampire сбили рано утром в воскресенье над Белгородом

31 марта 2024, 04:55
Фото: Bel.ru
сбитые цели над городом
В Министерстве обороны отчитались о сбитии десяти снарядов РСЗО Vampire над Белгородом. Ранее звуки взрывов слышали местные жители.

Десять ракет РСЗО RM-70 «Вампир» уничтожили средства ПВО около семи утра в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны. Характерные следы со сбитыми снарядами зафиксировали на камеру.

Череду мощных взрывов слышали ранее местные жители. По предварительным данным, есть повреждения в частном секторе на юго-западе города. Сообщают об одном пострадавшем, но информация официально не подтверждена.

Также спасатели объявили ракетную опасность: зазвучали сирены, а местным жителям пришли уведомления. В 7:50 опасности дали «отбой».

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