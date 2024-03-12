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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

В Белгородском районе сработала ПВО

Что произошло в Белгороде и Белгородском районе утром? Рассказывает Гладков

12 марта 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородском районе сработала ПВО

Об утренней атаке ВСУ рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Информация о последствиях уточняется.

На подлёте к Белгороду утром 12 марта сбили пять воздушных целей. Система ПВО сработала в Белгородском районе.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Вместе с тем в Минобороны РФ сообщили, что около 07:30 над территорией Белгородской области уничтожили восемь реактивных снарядов и одну ракету ТРК «Точка-У».

В регионе тем временем продолжает действовать ракетная опасность. Отбоя пока не было.

Добавим, что минувшей ночью над регионом сбили семь беспилотников. Уже известно о последствиях атаки в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО
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