Что произошло в Белгороде и Белгородском районе утром? Рассказывает Гладков

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
На подлёте к Белгороду утром 12 марта сбили пять воздушных целей. Система ПВО сработала в Белгородском районе.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
Вместе с тем в Минобороны РФ сообщили, что около 07:30 над территорией Белгородской области уничтожили восемь реактивных снарядов и одну ракету ТРК «Точка-У».
В регионе тем временем продолжает действовать ракетная опасность. Отбоя пока не было.
Добавим, что минувшей ночью над регионом сбили семь беспилотников. Уже известно о последствиях атаки в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.