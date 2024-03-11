На СГОКе наградили победителей конкурса экологических улучшений

На Стойленском ГОКе наградили победителей смотра-конкурса по итогам работы системы внутренних экологических улучшений в 2023 году, которая направлена на формирование у сотрудников экологических знаний, умений и навыков в процессе производственной деятельности для улучшения экологии на предприятии.

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