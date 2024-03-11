На СГОКе наградили победителей конкурса экологических улучшений

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Победителей смотра-конкурса определяли с учетом их активного участия в реализации природоохранных проектов и мероприятий, и количества предложенных экологических инициатив. Всего в 2023 году стойленцы реализовали 69 идей, которые помогли улучшить экологическую обстановку на предприятии.
Лучшими подразделениями в смотре-конкурсе по итогам 2023 года стали коллективы дренажной шахты, цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования и энергоцеха.
Среди сотрудников комбината отметили 11 самых активных участников, из них дипломами за первое место наградили инженера ОТПБ дренажной шахты Андрея Великжанина, главного специалиста по охране окружающей среды управления ремонтов Марию Иванову и инженера энергоцеха Евгению Стежар.
«Система внутренних экологических улучшений действует на СГОКе с 2018 года. С ее помощью мы вовлекли в решение экологических вопросов сотни сотрудников комбината. За пять лет мы воплотили 190 инициатив, которые помогли повысить экологическую культуру производства. Самых активных участников процесса мы ежегодно отмечаем за вовлеченность, сознательность и неравнодушие», — комментирует начальник отдела охраны окружающей среды Стойленского ГОКа Эдуард Тарасов.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.
Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.