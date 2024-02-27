Стойленских машинистов насосных установок наградили за профессиональное мастерство

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
По итогам традиционного тестирования на знание теоретических основ профессии и правил техники безопасности, в финал вышли десять машинистов, набравшие наибольшее количество баллов.
Практический этап соревнования прошел в машинном зале насосной станции цеха хвостового хозяйства. Финалисты за 10 минут должны были выполнить замену сальникового уплотнения на насосном агрегате.
По результатам двух этапов победителем стал работник цеха хвостового хозяйства Александр Андриянов. На втором месте его коллега Алексей Зикеев, на третьем — машинист насосных установок дренажной шахты Сергей Старусев. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 26-летний Николай Купавцев, представитель дренажной шахты. Они награждены денежными премиями, дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и памятными подарками.
«Конкурс профессионального мастерства — это не только возможность продемонстрировать свои умения, но и выявить пробелы в знаниях, узнать новое, повысить свои компетенции. Постоянное профессиональное развитие делает каждого специалиста более эффективным и ценным. Приятно, что среди наших работников много тех, кто по-настоящему увлечен своим делом», — прокомментировал начальник цеха хвостового хозяйства СГОКа Роман Ивакин.