Стойленских машинистов насосных установок наградили за профессиональное мастерство

По результатам двух этапов победителем стал работник цеха хвостового хозяйства Александр Андриянов. На втором месте его коллега Алексей Зикеев, на третьем — машинист насосных установок дренажной шахты Сергей Старусев. Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 26-летний Николай Купавцев, представитель дренажной шахты. Они награждены денежными премиями, дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и памятными подарками.